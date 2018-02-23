​Пополнение в семье

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Вера Ляховская, Алматы

Одинокие мужчины за бортом

В целях совершенствования законодательства в принятом в декабре 2011 года Кодексе «О браке (супружестве) и семье» преду­смотрена специальная глава, посвященная усыновлению (удочерению) ребенка. Этой главой регламентируется порядок усыновления, устанавливаются требования к усыновителям, определяется круг лиц, которые не могут участвовать в процедуре усыновления и другое.

Вообще типы юридических отношений в Казахстане могут быть следующие: усыновление, опекунство, попечительство или патронатное воспитание. Усыновление (удочерение) – правовая форма передачи ребенка на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.

Согласно статье 84 Кодекса усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя которых умерли, отказались от ребенка, лишены и не восстановлены в родительских правах, сами дали согласие на усыновление, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, объявлены умершими или же неизвестны.

Однако в деле, как оказалось, много нюансов. Так, усыновить можно только несовершеннолетних детей, чье рождение зарегистрировано должным образом. При этом, если родители отказались от ребенка, родственники могут усыновить его вне зависимости от своего гражданства и местожительства. Разным семьям нельзя усыновлять братьев или сестер. В этом случае усыновление возможно, только если дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались вместе.

Разумеется, усыновить ребенка в Казахстане не могут лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, лишенные судом родительских прав, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных законами РК обязанностей. Не предоставляется такая возможность и лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, не имеют постоянного места жительства, придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, не имеют гражданства. В этот же список входят мужчины, не состоящие в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. Одинокие мужчины уже не раз возмущались существующим положением вещей, заявляя, что вполне способны сами справиться с воспитанием приемного сына или дочери. Но закон остается суровым по отношению к ним.

К слову, существует целый перечень тяжелых заболеваний, при наличии которых граждане Казахстана не могут усыновить ребенка. Среди них СПИД⁄ВИЧ, алкоголизм, наркомания, токсикомания, туберкулез и многие другие. Перечень выглядит внушительным и, к сожалению, не оставляет шансов для потенциальных родителей с подобными заболеваниями.

Ищу маму и папу

Список необходимых документов для усыновления ребенка для граждан Казахстана менее развернутый, чем для иностранцев. Желающие стать приемными родителями предоставляют письменное заявление о желании усыновить ребенка, копию документа, удостоверяющего личность, письменное согласие близких родственников на усыновление, справки о размере совокупного дохода, семейном положении, о состоянии здоровья граждан и близких родственников, в том числе психического, отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости, справки об отсутствии судимости и копию документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем.

С этими документами люди обращаются в управление или отдел образования, так как именно они являются органами опеки и попечительства. Если все в порядке, они получают направление, и могут выбрать ребенка и наладить с ним непосредственный контакт. С потенциальным сыном или дочерью можно и нужно гулять, играть, разговаривать, узнавать привычки и вкусы. Общение продолжается не менее двух недель. После подготовки всех документов кандидаты в усыновители подают заявление с приложением документов в суд. Важная деталь – при положительном исходе они обязаны предоставлять отчеты не реже одного раза в год до достижения ребенком 18 лет. Отчеты содержат сведения об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья. Также нельзя препятствовать проверкам со стороны органа по опеке и попечительству, которые будут проводиться систематически.

Найти детей, нуждающихся в родителях, помогает сайт usynovite.kz, где имеются данные детей-сирот. Когда создавался материал, на сайте значились 5 245 анкет. Согласно данным, полученным в конце 2017 года, каждый год 10–15 усыновленных детей возвращаются в детские дома. Причины, по сути, стандартные: родители иногда не способны адекватно оценить свои силы, и в итоге не готовы к приему ребенка; они могут заболеть; между взрослыми и детьми не возникает понимания и взаимной любви. Адаптационный период не всегда проходит гладко.

Две стороны медали

Казахстанское законодательство направлено на стимулирование усыновления в первую очередь родственниками ребенка, после – гражданами РК. И только при невозможности устроить ребенка в семью в Казахстане он может быть передан на усыновление иностранцам.

Для систематизации и усиления контроля при международном усыновлении Казах­стан в 2010 году ратифицировал Конвенцию о защите детей и сотрудничестве при иностранном усыновлении. В связи с этим в законодательстве появился ряд поправок. Например, если ранее иностранцы могли оформлять документы через своего представителя, то в соответствии с нормами Кодекса эти функции сейчас выполняют аккредитованные агентства по усыновлению. Их в нашей стране около 30. Контроль и наблюдение за уехавшими детьми, своевременное предоставление отчетов входит в прямые обязанности работников агентств.

По данным 2016 года, за годы независимости иностранными гражданами было усыновлено 9 тыс. сирот из Казахстана. Больше всего детей переехали в США – более 6 тыс. Много раз выражали желание стать родителями граж­дане Франции, Бельгии, Канады, Израиля, Великобритании, Ирландии. В 2016-м за рубеж отправились 10 детей. Статистики по 2017 году пока нет.

В 2011 году из-за проблем доступа казахстанских консулов и дипломатов к детям из Казах­стана и информации о них была приостановлена процедура усыновления для граждан США. Тема усыновления несовершеннолетних казахстанцев иностранцами неоднократно становилась объектом самой суровой критики. За годы независимости общество не раз всколыхнуло описание случаев жес­токого обращения с казахстанскими детьми. Последний вопиющий случай произошел в феврале 2016 года. Житель Белфэйра в штате Вашингтон Дэвид Кэмпбелл застрелил свою жену Лану Карлсон и двоих ее детей. Мальчики, как оказалось, были усыновлены семьей в 2002 году из дома ребенка в Акмолинской области.

Каждый из таких прецедентов вызывает жесткую реакцию казахстанцев. Они требуют исключить из законодательства процедуру усыновления наших ребят иностранцами. Праведный гнев, конечно же, имеет основание. Но в любом деле есть две стороны медали, и усыновление не является исключением. Во-первых, причинить зло своим детям могут и казахстанские родители, причем даже биологические. Таких фактов, увы, очень много. Во-вторых, не стоит мазать одной краской всех зарубежных отцов и матерей на основании нескольких исключительных случаев.

– Казахстанскому обществу свойственна некоторая однобокость в суждениях. Стоит только обнародовать какой-либо нелицеприятный факт, как осуждению подвергается вся отрасль, – комментирует сотрудник одного из казахстанских агентств по усыновлению Айгуль Асенова. – Но почему только негатив? Почему мало кто выражает желание узнать, как живут тысячи счастливых детей? Судить обо всех приемных родителях по поступкам низких людей нельзя. Они в любом случае получат строгое наказание. Более того, иностранные родители могут подарить достойную жизнь больным детям. Граждане Казахстана, пользуясь преимуществами, данными им законом, в первую очередь выбирают здоровых детей, детей с подходящим цветом глаз, младенцев. Больные дети, естественно, соотечественникам не нужны. Понять их можно. А вот заграничных усыновителей этим не смутишь. В США и Европе совсем другой уровень доходов населения и уровень медицинского обслуживания.

Вместо послесловия приведем интернет-комментарий одной казахстанской девочки, пожелавшей остаться анонимной. Она очень эмоционально высказалась по поводу статьи, главным посылом которой являлся призыв ужесточить проверки в иностранных семьях: «Усыновили? Все, не трогайте их! Вы достаете их постоянно этими проверками! Дайте им жить спокойно! Вы думаете, в США не следят за этими семьями? Конечно, следят! Если бы действительно что-то случилось, это сразу бы стало ясно. Сколько моих друзей, с кем я росла в детском доме, уехали в США. И они счастливы там. Я общаюсь с ними!».

А вы как думаете?

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