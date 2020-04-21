​Пополнили автопарк

Спецмашины изготовлены на базе автомобилей ГАЗ и укомп­лектованы современным медицинским оборудованием.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, транс­портные средства соответствуют экологическому стандарту Евро-5, оснащены системами активной и пассивной безопас­ности, необходимым электрооборудованием, встроенной светодиодной и климатической системами.

Исполняющая обязанности директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Жайнагуль Ильясова отмечает, что в автопарке организации есть автомобили, которые давно устарели, поэтому необходимость их замены была и остается.

Автомобильный парк станции скорой помощи пополнился благодаря спонсорской поддерж­ке крупной нефтедобывающей компании Западного Казахстана. Отмечается, что в ближайшее время в рамках борьбы с пандемией COVID-19 ее руководство намерено предоставить жизненно необходимое оборудование для медицинских учреждений региона. Речь идет об устройствах искусственной вентиляции легких, многофунк­циональных кроватях, дефибрилляторах, а также о дезинфицирующих средствах и средствах индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Также сообщается, что за счет спонсорских средств для медицинских работников области закуплены 13 тепловизоров и более 1 000 защитных костюмов.