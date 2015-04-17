Пополнили банк крови Свежий выпуск 441 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Первый состоялся в марте, тогда донорами стали неравнодушные молодые люди и спортсмены. На третий медики планируют пригласить государственных служащих. А на сей раз в фойе ОЦК с утра начали собираться сотрудники управления специализированной службы охраны. Убеждать людей в погонах в необходимости и благородстве донорства нет нужды – все это они знают по личному опыту, так что североказахстанские полицейские давно стали постоянными участниками всех донорских акций. Тем более не могли они обойти участием мероприя­тие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несколько десятков рядовых, сержантов и офицеров в тот день пополнили банк крови центра примерно на 40 литров.



