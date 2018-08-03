​Пополнили коллекцию наград

Церемония награждения состоя­лась в Королевской академии драматических искусств в Лондоне. В нынешнем году члены жюри определяли победителей по следующим направлениям: работа с местными сообществами, защита окружающей среды, социально-экономические и инновационные проекты.

Ежегодная премия была учреж­дена международной некоммерческой организацией Великобритании The Green Organisation, которая охватывает проекты в области корпоративной социальной ответственности (КСО), реализуемые по всему миру.

Проект «Фермеры Чилика» реализуется с 2013 года Фондом местных сообществ (ФМС) Енбекшиказахского района Алматинской области в рамках комплексной программы «Развитие сельских регионов». Его цель – усиление позиций аграрного сектора, улучшение качества и конкурентоспособности продуктов сельского хозяйства и повышение качества жизни сельчан.

Сегодня у фермеров района есть возможность успешно развивать малый бизнес и применять современные технологии в выращивании овощей. Для этого ФМС организовывает тренинги, семинары, консультации на базе открытого в 2013 году агробизнес-центра, а также проводит встречи с аграриями из других регионов, в ходе которых есть возможность обменяться опытом и перенять лучшие практики.

Одна из важных составляющих проекта – обучение основам овощеводства и новым технологиям выращивания сельхозкультур. Обу­чение ведется на базе специально созданного агробизнес-центра. При этом курсы здесь проходят не только чиликские фермеры, но и аграрии из других районов Алматинской области.

Также в рамках проекта ведется постоянное внедрение новых инновационных методов в сельском хозяйстве. Исследовательская команда, в состав которой входят представители ФМС, Казахского национального аграрного университета и Университета Флорида (США), помогает фермерам внедрять лучшие практики и тем самым повышать производительность, улучшать качество продукции. С 2017 года небольшие фермерские хозяйства района объединились и официально зарегистрировали СПК «Шелек фермерлері» для совместного сбыта сельхозпродукции в крупные торговые сети Алматы.

Отметим, что в мае 2018 года социальный проект «Фермеры Чилика» также стал победителем в номинации «Лучший партнерский проект года» в конкурсе, проведенном Европейской бизнес-ассоциацией Казахстана (EUROBAK). А годом ранее он же получил главную награду другой престижной международной организации – Американской торговой палаты в Казахстане AmCham.