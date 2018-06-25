Пополнили строй

Руслан Исаков

Торжественные мероприятия открылись церемонией возложения цветов к Монументу сот­рудникам органов внутренних дел и военнослужащим Национальной гвардии, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Участие в ней приняли руководители министерства, служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и Национальной гвардии, приглашенные гости, родители выпускников. К слову, всего за годы независимости в респуб­лике погибли при исполнении служебных обязанностей и при задержании преступников более 700 сотрудников ОВД, еще 2 320 – получили ранения.

Немногим позже министр вручил погоны выпускникам вузов МВД РК из числа отличников учебы, а после, на собрании в Клубе МВД, Калмуханбет Касымов поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником и пожелал им успехов в работе. Здесь же прошел праздничный концерт с участием солистов ансамбля ДВД Алматы, а также ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

Праздничным приказом ми­нистра за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня полиции поощрены 854 сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений органов внутренних дел.

Популярное

Все
Удивительный кубик Рубика
Голоса степи
Золото – банке кумыса
Ребенок в цифровой среде
Сохранить историю для будущих поколений
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Мечты сбываются
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Торговые неурядицы
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Травы надежды
Рост на бумаге, на деле – перекос
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Квартиры для горожан
Формируя читающее общество
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Представлен отчет об исполнении бюджета
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Производство отечественных товаров набирает обороты
Налог на… вывеску
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]