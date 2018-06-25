Пополнили строй

Торжественные мероприятия открылись церемонией возложения цветов к Монументу сот­рудникам органов внутренних дел и военнослужащим Национальной гвардии, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Участие в ней приняли руководители министерства, служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и Национальной гвардии, приглашенные гости, родители выпускников. К слову, всего за годы независимости в респуб­лике погибли при исполнении служебных обязанностей и при задержании преступников более 700 сотрудников ОВД, еще 2 320 – получили ранения.

Немногим позже министр вручил погоны выпускникам вузов МВД РК из числа отличников учебы, а после, на собрании в Клубе МВД, Калмуханбет Касымов поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником и пожелал им успехов в работе. Здесь же прошел праздничный концерт с участием солистов ансамбля ДВД Алматы, а также ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

Праздничным приказом ми­нистра за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня полиции поощрены 854 сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений органов внутренних дел.