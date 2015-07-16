Пополнился архив раритетами

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Архивисты работали в государственном фонде и центральной библиотеке Оренбурга, а также в отделе рукописных и редких книг Национальной библиотеки им. Алишера Навои и Ташкентском государственном институте востоковедения им. Абу Райхана Беруни. Копии документов, заинтересовавших архивариусов, датируются XVII–XX веками. Многие из них в той или иной степени касаются создания Казахского ханства, 550-летие которого отмечает страна в нынешнем году, а также относятся к периоду установления дипломатических отношений с Россией.
Наверняка документы, которыми пополнились фонды архива, вызовут интерес как профессиональных исследователей-краеведов и историков, так и всех, кто интересуется прошлым своей страны. Это и труды Оренбургской архивной комиссии «Древности киргизов степи и Оренбургского края, и переписка с ханом Нурали о запрещении киргизам перегонять скот на российскую сторону и захвате киргизских лошадей, и «Сведения об избрании султана Эрали ханом киргиз-кайсакской Меньшей Орды», а также труд «О путешествии в киргиз-кайсакскую степь в 1771 году» (из дневника капитана Николая Рачкова).

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