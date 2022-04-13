Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, основной целью поправок является совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан «О миграции населения» и иных законодательных актов Республики Казахстан.

Статья 3 Закона РК «О правовом положении иностранцев» приводится в соответствие с нормой Конституции, так как в этой статье в принципах правового положения иностранцев в Казахстане отсутствует понятие «убеждений».

«Это является серьезным правовым пробелом, поскольку статья 14 Конституции Республики Казахстан гласит «Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам», – говорится в заключении.

Также в части 4 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК дается определение свидетеля, имеющего право на защиту.

«В этой связи предлагается внести поправку в часть 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» и дополнить её понятием «свидетель, имеющий право на защиту», а также добавить оговорку в эту же часть данной статьи «кроме указанных в части 1 настоящей статьи», поскольку из действующей редакции части 3 рассматриваемой статьи получается, что даже постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы или лица без гражданства, попавшие по тем или иным причинам в орбиту уголовного производства, переходят в категорию временно проживающих», – говорится в заключении.