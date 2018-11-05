​Поправки для аграриев

Доступные финансы

Будущее агропромышленного комплекса сегодня в руках депутатов Мажилиса, акиматов областей и самих сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о внесении 570 поправок, которые сегодня изу­чают в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК». Тему обсуждали на заседании в Костанайской области. В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса, представители Минсельхоза, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской облас­тей, а также аграрии.

Вице-министр сельского хозяйства Берик Бейсенгалиев апеллировал к опыту ведущих экспортеров сельхозпродукции. Речь о Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Уругвае, Аргентине, Канаде.

– Он показал, что косвенные меры поддержки стимулируют фермера повышать эффективность производства и работать на долгосрочные перспективы, – сказал Берик Бейсенгалиев. – Тогда как прямые дотации лишь держат хозяйства на плаву, либо вовсе вредят им. Анализ показал, что погектарные субсидии и субсидии продуктивности животноводства неэффективны.

В Минсельхозе говорят о том, что их упразднят, а высвободившиеся средства направят на удешевление процентной ставки по кредитам и лизингу, а также инвестиционное субсидирование.

По большому счету из 54 ныне действующих субсидий после принятия поправок планируют оставить лишь 34. Все их максимально упростят и автоматизируют.

Изменения призваны решить одну из главных проблем отрас­ли – доступ к финансам. МСХ уже возобновило субсидирование ставок по кредитам на пополнение основных средств. Плюс к этому в министерстве предлагают привлечь к кредитованию сельхозотрасли банки второго уровня. Залоговый вопрос будут решать несколькими путями. Один из них – электронные аграрные расписки, которые станут свое­го рода векселями и смогут быть заложены под будущий урожай с привязкой к площади земельного надела. Пока речь об обеспечении максимальных 30–40% от урожая.

Дополнительным обеспечением для получения займа в БВУ сможет стать и страховой полис. Минсельхоз планирует перейти от субсидирования страховых выплат к субсидированию страховых премий. На рынок хотят привлечь международные страховые компании. Более того, само страхование станет добровольным, а не обязательным. В министерстве признают, что при существующей практике немалая часть аграриев готова заплатить штраф, но не страховаться.

Слово депутата

Депутаты Мажилиса, тем не менее, отмечают, что часть изменений, по их мнению, нужно дополнительно изучить. Так министерство предлагает уйти от оплаты приобретения пестицидов и проведения фитосанитарных мероприятий. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяют около 2,2 млрд тенге. При этом лишь 700 млн из них идут на закуп препаратов. Остальная сумма – на оплату транспортировки, услуг по хранению и собственно саму обработку. Такое расходование бюджетных денег в МСХ считают неэффективным. Ведь охватывать даже при таком объеме финансирования удается лишь 55% площадей из 3,4 млн гектаров, подлежащих обработке.

– Эти изменения, на наш взгляд, не соответствуют проводимой госполитике по дерегулированию бизнеса, так как налагают на сельхозтоваропроизводителей дополнительные обязательства, – отметил депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель рабочей группы по обсуждаемому законопроекту Мурат Темиржанов. – Это приведет к росту распространения карантинных объектов, так как большая часть аграриев не имеет финансовой возможности для локализации и ликвидации очагов карантинных объектов на должном уровне.

Связано это замечание с тем, что Минсельхоз предлагает аграриям самостоятельно закупать пестициды для протравки, обещая лишь удешевление затрат. Исключение составят обработки полей против стадных саранчовых, а также карантинных объектов, размещенных на землях госзапаса. Также из бюджета планируют направить необходимые суммы на возмещение затрат за уничтоженные бактериальным ожогом деревья.

В интересах ветеринара

Работа ветеринарной службы вновь претерпит изменения. Контрольно-надзорные функ­ции вернут в уполномоченный орган. А вот управлениям ветеринарии, которые работают в структуре местных исполнительных органов, оставят реабилитационные функции. Еще одним немаловажным изменением станет вертикальная подчиненность. Если сегодня районные ветстанции подчиняются местным акиматам, то в законопроекте предусматривается, что они станут подчиняться непосредственно областному управлению ветеринарии. Это, по мнению самих работников госорганов, позволит работать быстрее и эффективнее при выявлении очагов карантинных заболеваний.

Со своей стороны, регионы также вносят предложения по тем моментам, которые, по их мнению, в нынешнем законопроекте не учтены. К примеру, акимат Акмолинской области предлагает исключить из процедуры идентификации животных выдачу ветпаспортов. Для региона это экономия времени и средств: раз в два года область тратит на эти цели от 15 до 20 млн тенге. По мнению работников акимата, при необходимости данные можно получить из базы ИСЖ. Предлагают изменить и систему таврирования и чипирования сельхозживотных.

– Госветорганизациями для идентификации лошадей приобретается азот и транспортируется к месту применения за счет собственных средств, – объяснил заместитель акима Акмолинской области Аскарбек Уисинбаев. – А ведь большинство поголовья находится на пастбищном содержании. К тому же владельцами не обеспечивается фиксация животных, а сама процедура трудоемкая и травмоопасная. Поэтому райветстанциям приходится дополнительно нанимать людей. Предлагаем эти процедуры проводить за счет владельцев животных.

А вот для Северо-Казахстанской области актуален вопрос пограничного ветеринарно-санитарного контроля. Сегодня его нет, хотя с российской стороны организованы пункты предварительного уведомления. В СКО решили создать мобильные ветеринарные посты, однако тут встает вопрос отсутствия норм в Законе «О ветеринарии» о функ­циях ветпос­тов и действий ветеринарных инспекторов на границе.

Территориальная ответственность

В рамках совещания заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов поднял вопрос целевого использования земель. Сама процедура изъятия участков у нерадивых владельцев забюрок­ратизирована. Надзорным органам приходится доказывать, что землю не использовали в течение двух лет. Для этого необходимо провести три проверки. Как один из вариантов решения вопроса, специалис­ты предлагают сократить этот срок до года, а после уже изымать в принудительном порядке.

Костанайцы также предлагают возобновить судебную практику по расторжению с недобросовестными землепользователями договоров аренды земельного участка, в том числе земель, находящихся в залоге.

Члены рабочей группы по законопроекту обещали изу­чить все предложения. В ответ прозвучало еще одно предполагаемое изменение: ввести ограничения по переводу особо охраняемых земель в земли запаса. Исключениями будут строительство и функционирование водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, а также функционирование госграницы РК и нужды обороны.