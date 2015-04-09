Поправки об ограничении участия государства в бизнесе одобрил Сенат
Эльмира Киргеева
Депутаты Сената Парламента РК одобрили в первом чтении поправки в законодательство Казахстана по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"При разработке законопроекта выработаны концептуальные подходы по четким основаниям создания госкомпаний и их дочерних структур. При этом государству запрещается создание и участие в организациях, относящихся к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Законом "О частном предпринимательстве", – сказал министр национальной экономики РК Ерболат Досаев в ходе заседания Сената Парламента РК.
Вместе с тем, по словам министра, будет усилена роль антимонопольного органа. В частности, в законопроекте прописана норма, закрепляющая проведение антимонопольным органом ежегодного анализа товарных рынков на предмет выявления нецелесообразного присутствия государства в предпринимательской среде, по результатам которого в Правительство будет направляться перечень госкомпаний и видов деятельности, подлежащих передаче в конкурентную среду. Расширение и изменение действующими госкомпаниями осуществляемых ими видов деятельности госкомпании будут обязательно согласовывать с антимонопольным органом.
Создание госкомпаний и их дочерних организаций разрешено в том случае, если отсутствует иная возможность обеспечения нацбезопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества, а также для использования и содержания стратегических объектов, находящихся в госсобственности, осуществления деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии.
Кроме того, создание госорганизаций допускается при: осуществлении деятельности компаниями, создаваемыми для анализа эффективности и выработки предложений по совершенствованию государственной политики; отсутствии на рынке субъекта частного бизнеса, производящего или реализующего аналогичный или взаимозаменяемый товар.
Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, госкомпания может быть создана как аффилированное лицо национального управляющего холдинга, образованного в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию экономики. Предусмотрено также создание госкомпаний, если их создание прямо предусмотрено законами, указами Президента или постановлениями Правительства.
Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года" и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса".