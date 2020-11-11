Поправки по вопросам охранной деятельности одобрил Мажилис

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам охранной деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к законопроекту, документ предусматривает ряд поправок, направленных на повышение качества оказания охранных услуг, совершенствование защиты имущественных и личных прав граждан и устранение отдельных несоответствий норм действующего законодательства в данной сфере.
В частности, предлагается внести поправку в статью 52 Трудового кодекса Республики Казахстан касательно уточнения основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае несоответствия работника дополнительным специальным требованиям к профессиональной деятельности, установленным законодательством.
Также предлагается внести некоторые поправки с целью устранения разночтений в определении понятия "специальная одежда", которая по-разному трактуется в Трудовом кодексе Республики Казахстан и Законе Республики Казахстан "Об охранной деятельности".
Кроме того, предлагается исключить из Закона Республики Казахстан "Об охранной деятельности" нормы о запрете работы в должности охранника лиц, ранее уволенных по отрицательным мотивам, так как в законодательстве отсутствует понятие "увольнение по отрицательным мотивам", а Трудовой кодекс не предусматривает расторжения трудовых договоров по этим основаниям.