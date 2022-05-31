Поправки в Конституцию Акмарал Альназарова обсудила с будущими медиками

Депутат Сената Акмарал Альназарова встретилась со студентами и коллективом столичного медицинского университета.

Сенатор рассказала участникам встречи об изменениях и дополнениях в Конституцию, а также обсудила вопросы проведения предстоящего референдума.

«Предстоящие изменения в Конституцию являются историческими для Казахстана и являются многолетними требованиями граждан нашей страны. В этой связи очень много изменений, которые приведут к тому, что население будет напрямую принимать участие в управлении государством», - сказала Акмарал Альназарова.

Кроме того, она отметила важность активного участия в референдуме работников медицинской сферы и студенческой молодежи, обратила внимание присутствующих на широкий круг вопросов, поднятых проводимой конституционной реформой.

В свою очередь, студенты и преподаватели университета выразили готовность к участию в республиканском референдуме и поддержали вносимые в Конституцию поправки.