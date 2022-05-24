Поправки в Конституцию Нурторе Жусип и Динар Нукетаева обсудили с будущими педагогами

Депутаты Сената Нурторе Жусип и Динар Нукетаева встретились со студентами и преподавателями Казахского национального женского педагогического университета. В ходе встречи сенаторы рассказали о принимаемых парламентариями законах, направленных на улучшение качества жизни каждого гражданина нашей страны.

В частности, сенаторы отметили прошедшие на днях парламентские слушания на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация». Депутаты отмечали, что мероприятие носило исключительный характер, так как именно молодежь является важной движущей силой построения Нового Казахстана, концепцию которого озвучил Глава государства. Вместе с тем, парламентарии рассказали о важности предстоящего референдума, а также о вносимых поправках в Основной закон нашей страны.

«5 июня – важный день для всех казахстанцев. В этот день каждый гражданин имеет право проголосовать, выразив свою позицию в отношении изменений и дополнений в Конституцию страны. В обновленную Конституцию Казахстана предложено внести ряд поправок. Так, членство Главы государства в политических партиях запрещается на период исполнения им президентских полномочий», - отметил депутат Нурторе Жусип.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что новые нормы Основного закона должны позитивно повлиять на работу всего государственного аппарата и поспособствуют повышению политической конкуренции. Вместе с тем, будут созданы условия для развития всех партий, а также откроются новые пути в развитии Казахстана.

По итогам встречи, сенаторы призвали всех сделать свой выбор, направленный на становление Нового Казахстана.