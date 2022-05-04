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Послания , Политика , Общество
Поправки в Основной закон Казахстана: Конституционный Совет принял решение по обращению Президента

Конституционный Совет Казахстана принял решение по обращению Президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Совета.

В своем заключении Конституционный Совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с Посланием Президента страны народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

По мнению Совета, предложенные меры сориентированы на общество, вступившее в период активной трансформации, и призваны создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам.   

Конструкция модернизированной президентской формы правления обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Проектом закона уточнены полномочия Главы государства, укреплена роль Парламента, маслихатов, что станет важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства».

Конституционный Совет полагает, что ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование законодательной (представительной) ветви власти. Тем самым повысится институциональная устойчивость государства с сильной парламентской культурой.

Дана положительная оценка новому порядку формирования Сената и Мажилиса, введению смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис. Право отзыва избирателями депутата Мажилиса, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу, а также новшества, касающиеся законодательного процесса: представление Парламентом на подпись Президенту закона; закрепление права Сената одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом; наделение Правительства правом принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу конституционным ценностям и другие новеллы отвечают требованиям трансформации.  

Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета.  

Конституционный Совет подчеркнул, что проектом закона укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Об этом свидетельствует новый порядок назначения Президентом республики акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений, предоставляющих Главе государства право отменять или приостанавливать действие актов названных акимов.

В заключении Совета обращено внимание на прогрессивные изменения в сфере защиты прав человека. В их числе: окончательное закрепление решения об отмене смертной казни, усиление конституционного статуса Уполномоченного по правам человека, принятие конституционного закона о прокуратуре и др.  

Конституционный Совет считает, что учреждение Конституционного Суда республики с более широким перечнем субъектов обращения, включая граждан, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека, станет важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально укрепит систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.   

Кроме того, как сказано в заключении, окончательное и однозначное закрепление в Основном законе нормы о том, что именно народ является собственником земли и природных ресурсов, исключит любые разночтения в будущем.  

В этой связи Конституционный Совет признал проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции.  

Полный текст заключения Конституционного Совета публикуется в печати и на сайте Совета.

Как прокомментировал заключение Совета в своем Telegram-канале Государственный секретарь РК Ерлан Карин, «это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации».

Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан, обозначил Карин.

«Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции.

По всем пунктам поправок Конституционным Советом дано заключение о соответствии их Конституции», – написал Госсекретарь.

Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества, заключил он.

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