​Поправки в трехлетний бюджет приняты

Соответствующий документ сенаторам представили по традиции председатель Нацбанка РК Данияр Акишев и министры: национальной экономики – Тимур Сулейменов и финансов – Бахыт Султанов.

Итак, согласно параметрам номинальный ВВП в 2018 году прог­нозируется в объеме 57,2 трлн тенге, что выше одобренного ранее показателя на 1,3 трлн тенге. Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8%. ВВП на душу населения увеличится до 9 215,4 долларов. С учетом увеличения мировых цен на нефть и роста экономики экспорт повысится до 54 млрд долларов, импорт – до 34 млрд долларов. Инфляция сохранится в ранее утвержденном коридоре 5,0–7,0%.

Доходы без учета трансфертов в 2018 году оцениваются в объе­ме 5,7 трлн тенге. Это выше утвержденного плана на 190 млрд тенге. Гарантированный транс­ферт из Нацфонда сохранен в ранее утвержденном размере – 2,6 трлн тенге. Дефицит бюджета составит 1,5% ВВП. Расходы бюджета прогнозируются в объе­ме 9,6 трлн тенге с увеличением на 425 млрд тенге относительно утвержденного объема.

Было отмечено, что уточнение бюджета будет осуществляться за счет дополнительных поступ­лений, привлечения остатков бюджетных средств в результате перевыполнения планов по пос­туплениям доходов в 2017 году, а также выпуска долговых ценных бумаг. В результате расходы бюджета в целом будут увеличены на 425 млрд тенге от утвержденного бюджета, или на 417 млрд тенге от скорректированного бюджета.

Данные средства предполагается распределить по трем направлениям. 293 млрд тенге предлагается направить на реализацию Посланий Главы государства «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» и «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». 25,1 млрд тенге будут выделены на осуществление Пяти социальных инициатив Президента. 98,9 млрд тенге пойдут на реализацию ранее принятых обязательств.

Среди наиболее важных мероприятий, на которые будет направлено дополнительное финансирование, – повышение заработной платы учителей в размере от 30% до 50%, дальнейшее развитие Назарбаев Университета и введение в действие нового пособия лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами после достижения ими 18 лет.

Увеличение расходов бюджета предусмотрено также на обеспечение питьевой водой населения, осуществление ремонта 950 км дорог местного значения, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым объектам в рамках программы «Нұрлы жер», развитие агропромышленного комплекса и агронауки, а также противодействие киберугрозам.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента будут профинансированы следую­щие статьи: увеличение образовательного заказа на 20 тыс. грантов, повышение стоимости грантов по техничес­ким и аграрным специальностям, поддержка массового предпринимательства.

Основным приоритетом станет обеспечение стабильности цен и поддержание годовой инфляции в рамках установленного целевого диапазона. Инфляция с января по март 2018 года составила 1,8%, что ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (2,3%). Уровень инфляции в марте в годовом выражении составил 6,6%, что соответствует установленному на конец 2018 года коридору в 5–7%. Снижение инфляционных процессов способствовало смягчению денежно-кредитной политики. С начала текущего года базовая ставка была снижена дважды – с 10,25 до 9,5%.

В ходе обсуждения сенаторов в основном интересовала социальная составляющая поправок. Так, Нурлан Кылышбаев спросил: какова эффективность выделяемых на обучение средств по программе продуктивной занятости? В поп­равках на эту статью выделено дополнительно 20 млрд тенге. Однако, согласно статистике, от НПП «Атамекен» в 2017 году по программе «Бастау Бизнес» на общую сумму 1 млрд 200 млн тенге прошли обучение 15 тыс. человек, но при этом прокредитовали всего 3 тыс. 314 человек. В 2018 году планируется обучить 30 тыс. человек на сумму 2 млрд 400 млн тенге.

– Почему кредитуются меньшее количество человек, чем обучается? Возникает ситуация, что большая часть людей не обеспечивается кредитованием, – считает сенатор, предложив перейти к схеме «сколько обучили – столько и прокредитовали».

На вопрос сенатора ответил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев. Он напомнил, что в правилах программы «Бастау Бизнес» нет требования кредитовать всех обучившихся. Есть определенные условия, когда фермер получает кредит для вступления в кооператив и тогда зачастую ему приходится закладывать свое единственное жилье.

– Поэтому прежде чем выдавать кредиты, мы смотрим на их возможности, на возможности климата, насколько они готовы, есть ли у них другое имущество, например, домашние животные, которое они могут поставить под залог. Это очень сложный вопрос, – сказал Умирзак Шукеев.

Тревожит сенаторов и ситуация в банковской сфере. Депутат Сергей Плотников напомнил, что только на оздоровление системообразующего банка из бюджета было выделено более 2 трлн тенге, а из бюджета Национального банка более 500 млрд тенге, что в общей сложности составило 2 трлн 640 млрд тенге, а кроме того, Национальный банк, принимая срочные меры, запустил программу оздоровления, в рамках которой оказана помощь 5 банкам в сумме 653 млрд тенге.

– Таким образом, более 3 триллионов тенге государственных средств вложено в банковский сектор. В связи с этим возникает вопрос: каков эффект от 653 миллиардов тенге, уже вложенных в банковский сектор в рамках этой программы, а также какова эффективность 2 триллионов тенге, направленных в рамках уточнения бюджета прошлого года? – спросил Сергей Плотников.

По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, согласно договоренностям акционеры пяти социально значимых банков – Евразийского банка, АТФБанка, Цеснабанка, банка ЦентрКредит и Банка РБК, которым было выделено 653 млрд тенге, обязаны в течение 5 лет половину этой суммы внести деньгами в свои банки для того, чтобы списать большую часть неработающих займов, там речь идет об 1,2 трлн тенге.

– Это те займы, которые выдавались банками на протяжении последних 10 лет, которые являются плохими, необслуживаемыми и не позволяют этим банкам нормально кредитовать экономику. Подчеркну, что это деньги возвратные, то есть они не выданы просто так, они в течение 15 лет должны вернуть эти деньги, – отметил глава Нацбанка.

Также, по его информации, банки должны начать кредитовать экономику страны. По состоянию на 1 апреля текущего года этими банками с учетом реструктуризации заемщиков выдано уже займов на сумму 865 млрд тенге, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса – 315 млрд тенге, корпоративному бизнесу – 329 млрд тенге, физическим лицам – 222 млрд тенге.

– Что касается двух триллионов тенге, общая сумма поддержки составила 2,640 триллиона тенге, из которых около 200 миллиардов сразу вернулись в Национальный фонд, так как Казкоммерцбанк погасил займы перед «Самрук-Казыной». По оставшимся деньгам были выкуплены активы у Казкоммерцбанка. Дальнейшая работа по оздоровлению этого портфеля и для того, чтобы вернуть эти деньги, уже проводится Фондом проблемных кредитов, который находится в ведении Министерства финансов, – сказал Данияр Акишев.

Итоги обсуждения подвела председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Ольга Перепечина. Она отметила, что наряду с направленностью уточнения бюджета на реализацию поручений Главы государства и Пяти социальных инициатив предусматривается перераспределение средств в сумме 29,3 млрд тенге, что свидетельствует о недостаточно качественном планировании бюджета на первоначальном этапе.

Сенатор обратила внимание на то, что данная ситуация приобретает системный характер, поскольку в рамках реализации Посланий Главы государства параллельно корректируются недочеты, связанные с некачественным планированием основного трехлетнего бюджета.

По мнению депутата, одна из основных причин сложившейся ситуации – преобладание бюджетного планирования над стратегическим. То есть когда средств в пределах лимита недостаточно, государственные органы начинают корректировать свои стратегические планы, подгонять индикаторы под финансирование.

– Отсутствие проведения должного анализа по определению приоритетности направлений расходов бюджета снижает эффективность расходования средств без концентрации усилий и ресурсов на реализацию приоритетных целей, то есть присутствует риск «распыления» ресурсов, – подчеркнула сенатор.

Согласно повестке Сенат ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и США относительно взимания платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов. Соглашение совершено 12 января 2018 года в Вашингтоне и предусматривает взаимное освобождение от взимания аэронавигационных сборов с государственных воздушных судов с правительственными делегациями на борту. Одна из сторон предоставляет дипломатическое разрешение на выполнение пролета государственных воздушных судов над территорией своего государства по официальному запросу другой стороны, когда подобные разрешаемые визиты связаны с посадкой на территории государства. Нормы документа не применяются к транзитным полетам, а также к воздушным судам, не используемым для правительственных целей или занятым в любой коммерческой деятельности.

Также были приняты поправки в законодательство по вопросам архивного дела.

Совершенствование законодательства в данной сфере связано с активной интеграцией во все сферы жизнедеятельности новых информационных форм документационного обеспечения и переходом на электронный документооборот. Поправки затронут Бюджетный кодекс и ряд законов.