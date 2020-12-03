Поправки, защищающие права заемных работников, одобрил Сенат
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял депутатские поправки по вопросам регулирования заемного труда, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечал ранее депутат Мажилиса Канат Мусин, документ разработан в целях решения проблемных вопросов, связанных с отсутствием правового регулирования сферы заемного труда, влекущих массовые нарушения конституционных трудовых прав казахстанских граждан, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.
"Кроме того, наши законодательные инициативы решают большой блок вопросов о внедрении гибких форм занятости, их нормативном регулировании, выработке дополнительных действенных механизмов для повышения трудовой мобильности", – пояснил депутат.
Он подчеркнул, что принятие поправок позволит закрепить основные понятия в Трудовом кодексе о данной форме занятости, уточнить формат системы оплаты труда работников этой категории, упорядочить механизм расследования несчастных случаев на производстве, состав комиссии, материальную ответственность сторон, решить вопросы социальной защиты работников, занятых в сфере заемного труда, особенно на производствах с вредными и опасными условиями труда, урегулировать права и обязанности принимающей и направляющей сторон, страховых институтов и работников.
"Обеспечить права заемных работников на охрану труда, безопасность и гарантии на оплату страховых взносов в случае наступления несчастного случая на производстве, повлекшего потерю трудоспособности или гибель", – добавил мажилисмен.