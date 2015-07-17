Поправок на «биржевой обвал» не будет Свежий выпуск 588 Досжан АЙТУ

Напомним, что ситуация на фондовых биржах Китая, побудившая сотни местных компаний остановить котировки своих ценных бумаг, стала крупнейшим финансовым потрясением для этого рынка за последние двадцать лет. За месяц биржи Шанхая и Шеньженя в совокупности обвалились на треть.

В данной ситуации многие эксперты спешат заявить о том, что для стран-поставщиков энергоресурсов, в том числе для России и Казахстана, китайская фондовая «эквилибристика» непременно аукнется очередными трудностями, связанными с сокращением спроса на углеводороды и другие экспортные позиции. Однако немало экспертов, в том числе представителей Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), уверены в том, что китайские власти сумеют стабилизировать ситуацию на биржах, турбулентность которых в меньшей степени влияет на процессы торгово-экономического сотрудничества между странами. И уж тем более это не может повлиять негативно на динамику реализации масштабных инфраструктурных проектов «Шелковый путь» и программы «Нұрлы жол». Под «шумок» некоторые аналитики пытаются связать рыночный обвал с «кознями» геополитического характера, мол, во всем виноваты оппоненты…

Согласно мнению Вячеслава Додонова, следует понимать, что ситуация вокруг падения на китайской фондовой бирже часто неверно трактуется. По существу, речь идет всего лишь о рыночной капитализации фондового рынка, то есть о суммарной стоимости обращающихся там ценных бумаг.

– Другими словами, потеряли от падения только игроки биржи, которые купили акции по 100 долларов, а после снижения вынуждены были продать их по 90 долларов. Безусловно, значительного влияния это на реальную экономику произвести не может, – уверен эксперт.

Кроме того, как отметил спикер, это не внесет существенных изменений и в экономическую политику правительства Поднебесной. Все инвестиции в иностранные экономики осуществляет государство или квазигосударственный сектор, которые практически ничего не потеряли в текущей ситуации. Поэтому изменений в казахстанско-китайских проектах и торговле не произойдет, подчеркнул Вячеслав Додонов.

Между тем ажиотаж и паника – факторы, за счет которых в одном случае происходит концентрация инвестиционного капитала на виртуальном рынке, в другом – сосредоточение этих средств в одних руках. Как известно, крупные игроки этой «рулетки» участвуют в котировках только на начальном этапе, затем удаляются, зафиксировав прибыль и оставляя потенциальных клиентов из числа мелких инвесторов «дозревать» на золотой ниве виртуального ажиотажа.



