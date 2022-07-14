Популярное дезинфицирующее средство подпольно производили и продавали в Алматы

Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки "Септохим" в крупном размере выявлен Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, передает Kazpravda.kz.

"Задержаны лица, незаконно производившие данную продукцию. Установлены офис компании и производственный цех.

Обнаружены и изъяты более 300 бутылей емкостью 5 литров, каждая с этикетками. Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, т.е. дезинфицирующих средств марки "Септохим", превысила 20 миллионов тенге", – говорится в сообщении.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.