Технологии
Популярную игру World of Tanks перевели на казахский язык
Компания Wargaming объявила о локализации массовой многопользовательской игры (ММО-экшена) World of Tanks на казахский язык в обновлении 9.14, передает Kazpravda.kz

"Обновление 9.14 предлагает игрокам новые ощущения: улучшенная физика и интерфейс, новая карта "Париж", полностью переработанный звук, где используются реальные звуки, записанные на танковых полигонах и в музеях разных стран мира, а также 24 модели танков в HD-качестве. Однако одним из самых важных новшеств версии 9.14 стал перевод игры на казахский язык. Разработчики не пожалели времени и сил: были переведены все названия, термины и команды из клиента игры, а также сделана казахская озвучка. Для того чтобы изменить язык, необходимо скачать обновление 9.14, выбрав в меню лончера казахский", – уточнили в PR-службе разработчика.

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Теперь, вступая в бой, танкисты слышат "Шайқасқа!", особо меткий стрелок именуется "Танкист-мерген", а победители игрового события "Стальная ярость" получают награду "Тамаша жеңіс".

Как сказал руководитель подразделения спецпроектов в СНГ компании Wargaming" Алексей Олехнович, появление казахской локализации World of Tanks – это лишь часть усилий, направляемых на повышение качества и доступности игры в регионе.

"Использование для озвучки казахского языка – не первый шаг, призванный сделать World of Tanks ближе игрокам из Казахстана. В середине февраля совместно с ведущим казахстанским оператором АО "Казахтелеком"в Павлодаре был запущен игровой сервер, что позволило игрокам получать более быстрый доступ к собственным данным, играть с наименьшими задержками и полностью наслаждаться графикой игры", – сообщили в компании.

К настоящему моменту игра переведена уже на 39 языков, в том числе на белорусский и украинский, которые также появятся в обновлении 9.14. Армия поклонников серии военных ММО-игр Wargaming насчитывает свыше 150 миллионов пользователей со всех уголков мира.

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