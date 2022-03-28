Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников

сегодняшнего «Эксперт-совета».

Свое мнение высказал и экс­перт Института мировой экономики и политики



Магбат Спанов.

– Мировая экономика, в том числе и казахстанская, будет приспосабливаться к новым влияниям кризиса, и, естественно, валютный рынок ожидает большая волатильность, – считает он. – Хоть многие эксперты и говорят, что в России в связи с санкциями большого спроса на доллары не будет, я думаю, это от лукавого.

Рубль и тенге подверглись еще большей инфляции. Поэтому, для того чтобы сохранить накопления, население старается перевести их в валюту. Спрос на доллары вырос, соответственно, подорожал и сам доллар. Произошло даже возвращение «черного рынка», когда валюту продавали на сайтах по завышенному курсу.

Экономика Казахстана будет адаптироваться к этой ситуации. Мы остались одним из немногих мест, через которые можно поставлять в Россию санкционные товары. Например, полагаю, Китай будет направлять товары именно через посредников, таких как Армения, Казахстан, респуб­лики Закавказья.

Еще 2–3 года назад я говорил, и повторю сейчас, что курс тенге завышен по отношению к доллару. Учитывая политическую, экономическую стабилизацию, в данный момент реальный курс, на мой взгляд, находится в коридоре 465–485 тенге за доллар. Но отсутствие долларов в свободной продаже давит на рынок, наличности не хватает. И тот курс, который сложился сейчас, я бы назвал «налогом на испуг».

Понятно, что те, кто покупал валюту по завышенной цене, теперь заинтересованы вернуть эти деньги с превышением номинала покупки.

К сожалению, в Казахстане очень мало инструментов для того, чтобы сохранить свои сбережения и накопления. У большей части населения таких сбережений, чтобы можно было играть на валютном курсе, нет. Основная часть казахстанцев настроена на то, чтобы сохранить хотя бы то, что есть.

Политические решения руководителей развитых стран показали, что теперь иметь средства на счетах в зарубежных банках не всегда надежно. Поэтому экономика Казахстана, который является членом ЕАЭС, находится под большим давлением.

Не надо забывать, что у Казах­стана самый большой товарооборот с Россией, у нас работают три больших российских банка, которые находятся под санкционным давлением, – это Сбербанк, ВТБ и Альфа банк. Они самые первые вынуждены были разбираться с валютными счетами и депозитами в Казахстане. К тому же они финансировали и бизнес, соответственно, у компаний, которые кредитовались там, теперь тоже возникают большие проблемы.

Пытаться сохранить сбережения, приобретая недвижимость, тоже палка о двух концах. Пока спрос огромный и, учитывая, что стройматериалы у нас в основном импортные, цены пойдут вверх. Но на каком-то этапе спрос уменьшится, ведь покупательская способность населения имеет свои ограничения.

Не стоит также забывать, что с 1 апреля текущего года меняется система изъятия пенсионных вкладов для улучшения жилищных условий.

Можно приобретать акции, но большинство населения не имеет об этом никакого представления, нужно нанимать брокера, а у них – свои требования. Пока самым надежным остается только чис­тое золото. Но опять же хранить слитки дома вы не сможете, так что риски есть и здесь. Держать деньги на депозитах в казах­станских банках население тоже побаивается.

Люди, конечно, стараются что-то приобрести. Раньше чаще покупали технику, но после пандемии стало ясно: во время кризисов самый большой спрос сохраняется на продукты питания и товары первой необходимости.

Мы сейчас видим, что Россия сильно зависима от импорта в плане товаров первой необходимости, у нас ситуация еще хуже. Да, государством принимается много программ, но они требуют огромного финансирования, а налогооблагаемая доходная часть сильно уменьшается.

Правильным я считаю решение о начислении 10-процентной премии государства на депозиты, открытые до всего этого скачка. Ведь если все начнут забирать деньги с депозитов, то инфляция выйдет за привычный коридор, не буду называть цифры, чтобы не пугать.

Запрет на вывоз из страны более 10 тысяч долларов введен, скорее, для того, чтобы ограничить теневой рынок. Нужно принимать меры, связанные с производством товаров. Мы можем использовать эту ситуацию, для того чтобы открывать совместные с российскими предприятия на территории Казахстана. Есть определенные возможности и для нашего банковского сектора, учитывая, что наши экономики достаточно близки.

Но Правительству совместно с Нацбанком предстоит очень много работать. Надо принять определенные законы, чтобы обезопасить себя от санкций, обеспечить национальную продовольственную безопасность. Пока, к сожалению, такой системной работы не видно.