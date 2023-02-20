О самых захватывающих местах для туристов в Казахстане рассказал популярный британский журнал

Поездки, Культура, Видеогалерея
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Популярное международное издание Condé Nast Traveler опубликовало статью о самых захватывающих местах для туристов в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК. 

Фото: пресс-служба МКС РК

В статье The most breathtaking places to visit in Kazakhstan («Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане») авторы детально и красочно описывают Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау. При этом Казахстан назван одним из недооцененных туристических направлений в мире.

Авторы также подчеркивают, что как девятая по величине страна на планете Казахстан изобилует потрясающими пейзажами: от гор до солончаков, от кристально чистых озер до густых лесов, от современной архитектуры до древних городищ.

"Только на неделе Казахстан был признан лучшим трендовым направлением для туристов из Индии. До этого Казахстан вошел в топ-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales. Радует, что мировые издания всё громче начинают обращать внимание на Казахстан и рекомендовать к посещению. Мы продолжим работу по созданию условий для отечественных и зарубежных туристов", – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

 

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