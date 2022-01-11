Популярный магазин горел в Нур-Султане

Закон и Порядок
3666
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Нур-Султане горел магазин "Cotton", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города. 

По данным ведомства, сегодня, 11 января, в 08:54 в Службу пожаротушения ДЧС поступило сообщение о пожаре в магазине по проспекту Мәңгілік ел,19/2.

"К моменту прибытия пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание в магазине "Cotton". На месте пожара работали 22 человека личного состава и 4 единицы техники ДЧС г.Нур-Султан. Пожар локализован в 09:22 на площади 60 кв.м", - говорится в информации. 

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется, добавили в пресс-службе. 

