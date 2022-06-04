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Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог

Кофеин не является необходимым веществом для человека, но на большинство людей он оказывает стимулирующее действие, например, повышается настроение или появляется прилив сил заявила News.ru врач-сомнолог Софья Черкасова. По ее словам, не на всех людей кофеин действует одинаково, все зависит от персональной восприимчивости к этому веществу.

"Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером. Так что здесь момент персональной восприимчивости к этому веществу. Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, можно не пить кофе каждый день, потому что рецепторы привыкают к кофеину. В конце концов он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования", – считает Черкасова.

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