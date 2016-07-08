​Попутного ветра!

Казахстанская морская академия проводила в самостоятельное плавание первый выпуск своих кадетов – 16 юношей и девушек. Вчерашним курсантам вручены дипломы бакалавра, и теперь они могут по праву называть себя специалистами морского транспорта. Точнее, судоводителями и судоинженерами – таких специалистов готовят в академии.

КМА – первое и единственное в нашей стране высшее учебное заведение, выпускающее моряков международного уровня. Академия образована по поручению Президента Нурсултана Назарбаева в 2012 году при поддержке компании ТШО на базе Казахстанско-Британского технического университета. Главная цель КМА – поддержка освоения нефтегазовых месторождений на море и обеспечение трудоустройства граждан Казахстана за пределами традиционного нефтегазового сектора. Юридическая база – Закон «О торговом мореплавании», в соответствии с которым старший командный состав судов, ходящих под казахстанским флагом, должен состоять из граждан Казахстана. Партнер академии – конгломерат в области морского образования – нидерландская компания STC-Group. Язык обучения – английский, кадеты проходят морскую практику в международных водах и на Каспийском море. Обучение, проживание и питание для кадетов КМА бесплатные.

– Профессия моряка – это призвание души, – убеждены юные мореходы. – Но если романтика дальних путешествий неодолимо зовет, то морскому делу нужно учиться и учиться.

Морскую науку кадеты КМА постигали четыре года. На специальных учебных тренажерах и на морских суднах. На первом курсе около двух недель они проходили практику в Нидерландах. На третьем – уже самостоятельно управляли кораблями и 365 морских дней были в плавание.

– У меня захватывало дух, когда я стояла за штурвалом нашего корабля «Эндрахт», поднимала паруса, вглядывалась через бинокль в сверкающую на солнце морскую гладь, – счастливо улыбается выпускница, дипломированный судоводитель Манер Ниет. – Практику мы проходили в составе международного экипажа. Такая учеба дала мне огромный профессиональный опыт, и я ощутила дружескую поддержку морского братства.

Морячкой она стать не мечтала. Но с детства грезила о путешествиях, романтических и даже опасных приключениях, знакомствах с разными интересными людьми. Когда пришла пора выбрать профессию, Манер случайно увидела объявление о наборе абитуриентов в Казахстанскую морскую академию.

– Я сразу поняла, что именно здесь смогу осуществить свои мечты, – вспоминает девушка. – А поступив сюда, впервые в жизни увидела наяву корабль и море.

По словам Манер, самое главное в этой профессии – самодисциплина, а самое трудное – долгая разлука с близкими. В плавание она будет уходить на 10 недель.

– Я даже всплакнула, когда свой день рождения встречала не с родителями, а посреди Тихого океана, – призналась Манер.

Церемония вручения дипломов для выпускников КМА стала таким же волнующим событием, как их первый выход в море. Кадетов пришли поздравить их родные, преподаватели, партнеры академии, представители госорганов.

– Судоходная отрасль – одна из перспективно развивающихся отраслей транспортно-коммуникационного комплекса, – поздравляя выпускников, отметил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Ныгмеджан Макажанов. – Это обуславливается развитием отечественной нефтегазовой отрасли, активным вовлечением морских судов в развитие экспортно-импортных и транзитных перевозок. Темпы роста грузоперевозок по Каспийскому морю с каждым годом увеличиваются. Вместе с этим обостряется проблема нехватки квалифицированных моряков в республике, решить которую и призвана академия.

Как отметил Н. Макажанов, профильные министерства, КМА и международные эксперты, привлеченные ТОО «Тенгизшевройл», развивают сотрудничество, направленное на включение Казахстана в так называемый белый список Международной морской организации. В нее входят страны, отвечающие требованиям и соблюдению условий Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Это позволит обеспечить признание профессиональных дипломов казахстанских морских специалистов во всем мире. Благодаря этому наши моряки смогут совершать плавание за пределами территориальных вод республики.

– Казахстан подал заявку на вхождение в «белый список» в Международную морскую организацию, – сообщил он. – В настоящее время она находится на рассмотрении специально сформированной экспертной группы. Предварительные итоги ожидаются к концу текущего года.

Выпускники академии готовы к этому событию: они получают степень бакалавра наук в КБТУ и профессиональный диплом для работы на судах любой грузоподъемности. И они вправе выбирать, в какой стране работать.

– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Казахстанская морская академия оправдывает доверие, возложенное на нее Правительством страны и своими партнерами, – подчеркнул ректор КБТУ Искандер Бейсембетов. – Желаем нашим выпускникам попутного ветра и семь футов под килем.