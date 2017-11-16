​Попытка – не пытка

Наказание взамен оправдания

Интересный факт: за 9 месяцев нынешнего года специальными прокурорами республики проведено досудебное расследование по 150 делам о пытках, а в суд направлено только 13 дел.

– Безусловно, и это немало, но суть в том, что большая часть заявлений не подтвердилась, – говорит начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Нурлан Ауганбаев. – И получается, что таким вот путем люди просто хотят отвести от себя подозрения по предъявляемому им обвинению. Они используют эту возможность как линию защиты.

К слову, практически 90% от всех заявлений и жалоб пишут именно подследственные, то есть лица, которые говорят о покушениях на их честь и достоинство в помещениях, где проводится досудебная проверка. По мнению работников Генеральной прокуратуры, это и подтверждает тот факт, что человек таким образом хочет себя обелить, чтобы не попасть за решетку.

– В итоге можно уверенно говорить, что не все заявления, жалобы о пытках подтверждаются, немалое их количество является элементарным оговором с целью мести за осуществление уголовного преследования и во избежание ответственности за содеянное, – уточняет Нурлан Ауганбаев. – Показательным я бы назвал дело Е. Царегородцевой, рассмотренное в текущем году в Костанайской области. Будучи подозреваемой по другому делу, она написала заявление в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, которые якобы, применяя пытки, побудили ее к попытке суицида.

Более того, она привлекла внимание журналистов и правозащитников к своей персоне, понадеявшись, очевидно, на то, что теперь с нее, как пострадавшей, снимут все обвинения и отправят домой. Но планам гражданки Царегородцевой не суждено было сбыться. В суде ее разоблачили, а ее попытка оболгать людей в погонах теперь обернется женщине, вне зависимости от решения по ее основному делу, наказанием за заведомо ложный донос.

Впрочем, отрицать применение пыток при осуществлении уголовного преследования вовсе, к сожалению, также пока не приходится. Дело в том, что отдельные сотрудники тех же правоохранительных органов действительно применяют подобные методы для получения нужных им показаний. Злоупотребление служебными полномочиями выливается как в психологическое, так и физическое насилие над человеком.

– При этом граница между физическим и психологическим насилием довольно размыта. Ведь, согласитесь, грубая речь, словес­ные оскорбления личности тоже являются своего рода насилием над человеком. А бывает и так, что насилие проявляется в шантаже и угрозах по отношению к нему или даже его родным, – поясняет начальник службы.

В этом плане доказать чисто психологическое насилие, безусловно, сложнее. Но прецеденты были. Так, в конце прошлого года в здании службы экономических расследований Восточно-Казахстанской области был зафиксирован случай, когда следователь пытался запугать подследственную, демонстративно начав составлять протокол о ее задержании. Оснований для этого у него не было, но женщина пережила большой стресс и в результате попала в больницу. В итоге пострадавшая написала заявление. И это дело рассмат­ривал спецпрокурор, который сумел убедить суд в виновности следователя.

– Что касается наказания за это преступление, то оно варьирует от 5 до 12 лет лишения свободы. Значение здесь имеют обстоятельства дела, тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего, совершено ли оно одним человеком или группой лиц и другие квалифицирующие признаки, – продолжает Нурлан Ауганбаев.

Говорить о кардинальных изменениях показателей в этой части пока еще тоже не приходится. Однако нельзя не признать: работа ведется и уже дает положительные результаты. В этом плане важно отметить гуманизацию уголовного законодательства в целом. Ведь отныне довольно час­то применяются альтернативные виды наказания, исключающие длительное нахождение человека в изолированных от общества помещениях. А это уже сокращает риски как минимум наполовину.

Спецзадания – спецпрокурорам

Большое значение здесь имеет также проект Генеральной прокуратуры «К обществу без пыток», презентованный в рамках IV Форума тюремной реформы в феврале текущего года. Он нацелен на искоренение пыток в уголовном процессе и местах лишения свободы и предусмат­ривает поправки в уголовное и гражданское законодательство в соответствии с Международной конвенцией против пыток. Другими словами, предполагает комплексную систему мер по пред­отвращению, расследованию и реабилитации в отношении случаев пыток и жестокого обращения в Казахстане.

Необходимо отметить, что парт­нерами и соорганизаторами Форума тюремной реформы и данного проекта выступили Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, МВД, уполномоченный по правам человека, а также Представительство Европейского союза в Республике Казахстан, проект ЕС «Совершенствование уголовного правосудия», Офис программ ОБСЕ в Астане. План мероприятий, предусмотренных проектом, согласован со всеми заинтересованными госорганами и направлен для реализации.

По словам Нурлана Ауганбаева, в противодействии пыткам особое место отводится специальным прокурорам. За прошедшее относительно небольшое время (в 2012 году пытки отнесены к приоритетной категории дел) специальные прокуроры в этой борьбе добились больших результатов, которые были оценены в том чис­ле и международными экспертами Комитета ООН против пыток.

– В целях дальнейшего усиления работы по противодействию пыткам во втором полугодии 2017 года в Алматы, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях республики расследование дел о пытках и ином жестоком обращении поручается только специальным прокурорам. При этом для исключения возможности сокрытия фактов пыток специальными прокурорами принимаются в производство дела, где в заявлениях указывается о любых формах насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе физического и психологического, – отмечает Нурлан Ауганбаев.

Что же касается нововведений, предложенных в рамках проекта, то это прежде всего введение в зданиях правоохранительных органов специальных кабинетов для проведения допросов с прозрачными стенами, оборудованными системами видеонаблюдения, телефоном, тревожной кнопкой. При этом повсеместная установка камер видеонаблюдения предполагает стопроцентное исключение слепых зон, в том числе и на территориях исправительных учреждений.

К слову, об исправительных учреждениях, а точнее, о совершаемых в их стенах пытках в Генеральной прокуратуре были немногословны.

– Процент заявлений, поступивших к нам из мест лишения свободы, минимален, хотя, к сожалению, и такое случается, – комментирует Нурлан Ауганбаев. – Так, в текущем году в Актюбинской области осуждены начальник отдела контролерской службы учреждения, оперуполномоченный и контролер исправительного учреждения за то, что, надев наручники на осужденного, пристегнули его к дверям камер и растягивали руки, издеваясь над ним, унижая его честь и дос­тоинство.

На вопрос, в чем причина такого бесчеловечного отношения к осуж­денным, начальник службы специальных прокуроров сослался на нарушение режима пребывания в исправительных учреждениях, конфликт сторон и элементарное устрашающее воздействие, которое некоторые сотрудники этой системы используют для осознания своего превосходства, власти над человеком.

Во избежание подобных фактов Генеральной прокуратурой предлагается обезопасить саму территорию учреждений, как говорилось выше, путем расстановки камер видеонаблюдения, а также повысить ответственность лиц, сопровождающих осужденного в конкретный временной промежуток, усилить требования к сотрудникам УИС, при водворении в изоляторы в обязательном порядке проводить медосвидетельствование водворяемых лиц для установления общего состояния здоровья и наличия телесных повреждений. Последнее связано с тем, что подозреваемые и обвиняемые зачастую жалуются в прокуратуру и суд на то, что в период задержания подвергались пыткам со стороны органов расследования с целью дачи необходимых показаний.

К счастью, уверенность в положительных переменах благодаря этим нововведениям предвидят не только в прокуратуре, но и собственно в органах внутренних дел, где проблему осознают и готовы с нею бороться. Но это уже другая тема для разговора…