Попытка вооруженного ограбления аптеки попала на видео в Нур-Султане

Происшествия
Столичными полицейскими задержан парень, который пытался похитить психотропные препараты в одной из аптек города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
"Сотрудниками криминальной полиции УП района "Есиль" задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке. Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
"Сотрудниками криминальной полиции УП района "Есиль" задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке. Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.