Попытку вывоза золота в Китай пресекли в области Жетiсу

Золото оценили в 488 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

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Житель Алматы пытался незаконно переправить крупную партию драгоценного металла через пункт пропуска МЦПС «Хоргос».

Для сокрытия от таможенного и пограничного контроля, мужчина обмотал золотые слитки липкой лентой и прикрепил их к своему телу.

При проведении таможенного досмотра контрабанда была обнаружена и изъята сотрудниками уполномоченных органов.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина подсудимого в покушении на экономическую контрабанду полностью доказана.

Приговором Панфиловского районного суда признал мужчину виновным, золото общим весом 5 кг 764 г на сумму 488 млн теңге обращено в доход государства.