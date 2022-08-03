Пора брать инициативу в свои руки

Почему мы совсем не торопимся участвовать в руководстве не только городами и поселками, а даже собственным двором или домом, как должна работать здоровая модель местного самоуправления, кто и как должен менять наше общество, чтобы однажды мы проснулись в Новом Казахстане – на эти и другие вопросы искали ответы участники нашего эксперт-совета.

Повышать вовлеченность

Белла Газдиева, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, экс-аким сельского округа

Говоря о развитии местного самоуправления, чаще всего экс­перты ссылаются на государства Европы. Действительно, опыт европейских стран показывает, насколько хорошо и эффективно работает система местного самоуправления, насколько граж­дане могут быть вовлечены в выработку и принятие решений и какой должна быть транспарентность процессов, начиная от формирования бюджета и заканчивая управлением городом или регионом.

Казахстан пока находится на более раннем этапе развития местного самоуправления. Как бывший аким сельского округа, могу сказать, что уровень вовлеченности граждан у нас разный, в зависимости от региона. Отличается и самосознание людей, и желание участвовать. Но когда мы проводим сходы местного сообщества, всегда присутствует в лучшем случае 30% населения. Участие в таких собраниях – это тоже одна из форм местного самоуправления. Активность участников демонстрирует готовность жителей города или района вовлекаться в процессы принятия решений. Думаю, мы сейчас идем по тому же пути, что и Европа, там ведь тоже не все и не сразу получалось. Нам стоит прокачивать и развивать именно гражданскую вовлеченность, сознательность, желание людей участвовать в процессах. Потому что наряду с обретением прав это накладывает и обязанность нести ответственность за свои решения, вдумчиво к ним подходить.

Есть уже яркие позитивные примеры. В Кокшетау жители улицы Мамыр на окраине города десятилетиями жили без центральной канализации и водоснабжения. Они собрались в какой-то момент и решили своими силами провести коммуникации. Организовали совет улицы, собирали деньги, привлекали средства и три года назад добились своей цели. Дальше – больше, вовлеченность стала усиливать их гражданскую сознательность. В прошлом году они обратились с письмом к акиму города, попросили провести отсыпку улицы, которая систематически проваливалась весной в результате движения подземных вод. И благодаря тому, что это было коллективное обращение, улицу отсыпали. Теперь люди понимают, что изменения зависят от них. На одном из сходов они обратились к акиму, с тем чтобы эта улица была заасфальтирована и на ней появилось освещение, потому что дети добираются из школы в вечернее время и нужно обеспечить безопасность.

В результате за эти годы не просто была благоустроена одна улица, а выросло самосознание, сложился другой уровень ответственности жителей. Теперь люди не ждут, когда к ним кто-то придет и все сделает. Они сами стригут газоны, убирают мусор, покрасили люки колодцев с коммуникациями, решают свои вопросы сами и обращаются в акимат, когда требуется решение на уровне города. Надеюсь, что через несколько лет такие примеры будут нормой местного самоуправления, такого же, какое мы видим в Европе.

В Послании Президент отмечал, что именно маслихаты должны стать опорой для развития местного самоуправления. Сегодня многие эксперты делают заключения о том, как они должны работать, насколько они эффективны и справляются ли со своими задачами. Я бы хотела поговорить о том, насколько маслихаты открыты и доступны для граждан. Считаю, что необходимо поднять вопрос о том, чтобы местные представительные органы не находились в одном здании с акиматами. По сути, сейчас доступ к маслихатам ограничен, там охрана, полицейские. Являясь гражданином, жителем города или области, избирая депутатов маслихата, вы не сможете напрямую к ним попасть. Мне кажется, начинать нужно с того, чтобы открывать доступ к маслихатам.

Однозначно, развивать управление на местах нам мешает дефицит доверия. Закрытость власти, не­устойчивость экономики, скачки цен и на этом фоне, мягко говоря, не совсем удачные заявления отдельных политиков, которые тотчас же тиражируются социальными сетями, – все это нисколько не добавляет доверия. В результате любая, даже адекватная инициатива, направленная на улучшение качества жизни, принимается граж­данами в штыки. Люди устали от абстрактных обещаний и от того, что обещания разнятся с делами.

Как правильно развивать местное самоуправление – я думаю, на этот вопрос однозначного ответа нет. Мы пока переживаем турбулентный период, нужно время, чтобы все устоялось. Хотела бы пожелать представителям власти побольше совершать дел и поменьше выступать с лозунгами. А местным исполнительным органам стоит поддерживать и продвигать примеры гражданской сознательности и вовлеченности, укреплять в людях «чувство дома».

Хотела бы отметить один парадокс: у нас у всех сейчас есть доступ в Интернет, мы зачитываемся различными пабликами и в то же время, встречаясь с людьми, особенно в регионах, мы видим, что есть колоссальный дефицит информации. Поэтому одна из главных задач, которая должна стоять перед государственными служащими, – быть не только слышащими, но и говорящими. Говорить с людьми, быть открытыми, давать информацию в максимально доступной форме через те каналы, которыми люди интересуются. То есть не просто запустить сюжет на областном телевидении, а писать в пабликах, в соцсетях и мессенджерах, объяснять, что делается и для чего, какие инициативы к каким результатам могут привести.

Шаг за шагом

Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК

Очень сложный вопрос – почему в Казахстане с развитием местных органов самоуправления возникают проблемы. Веками наши предки жили соглас­но кочевым кодексам. Каждый аул, каждый род существовал и управлялся автономно, и система была достаточно эффективной. Теоретически такую модель можно назвать местным само­управлением. Есть исторические факты, подтверждающие, что местное самоуправление было возможно и в советской системе. К сожалению, слабость нашей гуманитарной науки не позволяет взглянуть на картину поверх сложившихся схем и стереотипов, иногда попросту не хватает, как говорится, «рук и перьев». Нам жизненно необходимо сегодня создавать государственные и частные научные структуры, мозговые центры, которые будут изучать все, что связано с местным самоуправлением, в разных перспективах и «оптиках».

Будем исходить из того, что местное самоуправление – это прежде всего ответственность самих граждан за свою судьбу, ситуация, когда жители той или иной территории самостоятельно решают вопросы, включая выборы местной власти, налоги, формирование бюджета и тому подобное. Это область, где начинается огромное количество «головных и сердечных болей».

Существует упрощенное понимание, что достаточно дать право жителям аула или городка избирать своего акима и свой маслихат (кенес), и в Казахстане наступит местное самоуправление. Это, особо хочу отметить, очень ошибочное и вредное понимание. Научить людей выбирать свою власть – только первый шаг, за которым логически должны последовать другие изменения в сфере бюджетных отношений, фискальных, коммунальных и так далее. Каждый из этих шагов в случае провала может взорвать идею местного самоуправления изнутри. Если мы наделаем ошибок, завтра сами жители скажут центральной власти: «не нужны нам никакие эксперименты, верните то, что было».

Не исключаю, что на этом пути мы столкнемся с саботажем со стороны местных элит и олигополий, которые не захотят расставаться со своими «бонусами» и преференциями. Считаю, что самые вредоносные, с точки зрения интересов граждан, монополии и олигополии находятся на местном уровне. Здесь они существуют еще с советских времен, сменив только флаги и портреты в кабинетах. Они продолжают залезать в карманы наших сограждан. Кажется, что, если с каждого гражданина сняли тысячу-другую тенге, – это мелочи. Но такие «мелочи» в итоге складываются в многомиллиард­ные потоки, в альтернативную экономику страны. К сожалению, на региональном уровне у нас нет необходимого экспертного, интеллектуального, медийного потенциала, который позволил бы эффективно бороться с местными монополиями и олигополия­ми. Полагаю, что не везде есть и необходимая политическая воля со стороны акимов регио­нов. Они зачастую настолько боятся ухудшить свои рейтинги и вступать в конфликты, что им легче просто закрыть глаза на происходящее или включиться в действующие схемы.

Когда мы говорим о реформах и модернизации, мы должны исходить из того, что придется коренным образом менять сложившиеся отношения, психологию, привычки. При этом у нас нет времени, чтобы решать проб­лемы постепенно, все придется перестраивать здесь и сейчас, не перекладывая на плечи следующих поколений.

Следует помнить также, что наша страна имеет огромную территорию и относительно небольшую численность населения. Политика всегда должна исходить из понимания собственной географической карты. Даже вес­на в наших регионах наступает по-разному, в разное время. Так же и с обществом: процессы будут вызревать с разной скоростью, со своими особенностями.

Я являюсь противником теории о «неготовности» казахстанцев к демократии, но при этом исхожу из того, что демократия – это очень дорого и хлопотно, она – не панацея, не автоматическое решение всех проблем, это лишь первый шаг, за которым последуют более серьезные повороты и развилки. Давайте вспомним, что у нас даже в самых продвинутых городах люди не могут избрать глав ОСИ и определиться с судьбой своего дома. Мы должны быть готовы к тому, что местное само­управление где-то пойдет быстро, где-то – средним темпом, а в отдельных регионах государство будет по-прежнему тащить весь груз проблем местного населения.

Примерно 90% проблем граж­дан могут и должны решаться в городах и районах и еще 5–6% – на уровне областного центра. Но суперпрезидентская система деформировала структуру управления таким образом, что каждый уровень власти перекладывал задачи наверх, всячески избегая ответственности. В итоге мы имеем «кривую» систему, когда проб­лемы сельского округа должен почему-то решать Президент и за ответами надо ехать в столицу.

Маслихаты должны отображать всю сложность и много­образие своего района или города, там должны работать заинтересованные, избранные в ходе конкурентных выборов депутаты. Это могут быть как партийные, так и непартийные игроки, которые, с одной стороны, будут «давить» на избранного населением акима, требуя большей открытости и подотчетнос­ти, а с другой – помогать акиму в увеличении налоговой базы, соз­дании хорошего бизнес-климата. Это очень непростой баланс, к которому мы придем, возможно, через 2–3 электоральных цикла.

Нам всем нужно понимать, что универсальных опытов и прак­тик нет, каждая страна идет наощупь, исходя из своих традиций, культуры, истории. Но есть работающие схемы, которые мы можем перенять и адаптировать к своим условиям. Нам стоит учиться у таких стран, как Канада и Австралия, которые близки к нам климатически и также имеют огромные расстояния.

Меняется природа, суть власти как таковой. Мы вступаем в отрезок истории, когда из нескольких тысяч акимов только 20 (в областях, столице и городах рес­публиканского значения) будут избираться особым порядком, через депутатов маслихатов, а все остальные – путем прямого голосования. Нынешние акимы областей перестанут быть «царями» на своей территории, они уже не смогут как прежде помыкать акимами, которых избрало население. Соответственно, мы должны задуматься над тем, чтобы потенциальные конфликты не переходили ту грань, после которой начнут негативно влиять на жизнь регионов. Чтобы у нас населенные пункты не оказались без воды, канализации, электричества, не были зимой заморожены. Потенциальные конфликты должны быть максимально предусмотрены и должны иметь предусмотренные законом механизмы и сроки разрешения.

Людям предстоит научиться ответственно контролировать и пополнять бюджет, быть хозяевами своей земли. При этом, очевидно, никто не снимает с повестки вопросы социально-экономического развития, тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населенных пунктов. Грош цена демократии, если не будут закрыты базовые потребности жизнеобеспечения.

Значение ответственности

Есет Есенгараев, социолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карагандинского университета Казпотребсоюза

В нашем обществе уже многое меняется, но пока только фрагментами, структура, основа остается прежней. А это – наш образ мышления, отношение к жизни, то, как мы объясняем себе происходящее и на основе чего принимаем решения.

То есть календарное время и технические особенности меняются, а мы остаемся архаичными, нередко восхваляем прошлое и мечтаем о каком-то волшебном синтезе: старый образ мышления плюс новая техника и технологии, и мы вдруг станем современными. Но так не бывает. Прошлое не уходит само собой, по календарю. Если мы мыслим, как раньше, живем теми же ценностями, то наше прошлое становится нашим настоящим и переходит в будущее.

Принимая решения, мы строим свои размышления на основе тех концептов и теорий, которые нам по большей части дало наше общество, на основе тех знаний, которые накоплены поколениями наших предков, и это, в принципе, правильно. Но если эти знания и теории не будут обновляться, то наивно ждать, что какие-то силы или технологии сами по себе изменят нашу жизнь. Новые технологии могут создавать и эффективно использовать только те общест­ва, в которых меняется способ мышления, формируются новые теории, а страны, которые не смог­ли изменить свой способ мышления, становятся отсталыми.

Мы должны стараться утвердить новую логику и новые ценности, насколько это возможно, отходить от модели, где все решает центральная власть. К сожалению, пока у нас преобладает именно такая установка. Тогда возникает вопрос: чем Новый Казахстан будет отличаться от старого, если мы будем ждать всех решений от власти? Не изменив наши установки на саморегулирование, усиление кооперативных связей, нам не стать новой страной. Каждому следует спросить себя: что во мне должно измениться? И давать себе конкретные ответы, на их основе вести поиск инвестиций и ресурсов для трансформации себя. Мы должны меняться все вместе.

Наше общество, в том числе и интеллектуальные группы, пока что живут стремлением делегировать свою ответственность власти, с позиции «пусть нас направят, пусть нам объяснят». А ведь объяснять, создавать картину мира – это обязанность интеллектуалов. Политики – это не архитекторы, а прорабы, их задача – воплощать готовые модели, созданные интеллектуалами.

Нам часто не хватает комплекс­ного видения и комплексных усилий. Это трудно, долго, а мы хотим быстрых побед. Поэтому и преобладает установка на делегирование ответственности.

Считаю, что нам стоит учиться у японцев. Япония ошибочно считается только коллективистской страной. Но она является страной глубоко индивидуализированной в плане ответственности. В этой стране люди очень ответственные, когда речь идет о деле, которым они занимаются.

Обратите внимание на то, что есть в нашем обществе любимая и широко применяемая формула. У нас, когда работника уличают в том, что он не очень хорошо выполняет свои обязанности, он говорит, мол, все так делают, почему вы только меня за это наказываете? То есть, к сожалению, принято учиться друг у друга безответственности. В Японии обратная картина, там существует культ ответственности за свой участок работы.

Этого я пожелал бы нашим казахстанцам. Нужно быть коллективистами при решении общих проблем, и быть глубокими индивидуалистами, когда дело касается ответственности. Новый Казахстан не может быть создан властью, усилием сверху. Общество должно быть готово к модернизации, переходу от иерархии к саморегулированию, соз­данию автономных сообществ, способных координировать свои усилия, принимать решения и нести за них ответственность.