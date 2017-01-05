Символ команды – немножко модифицированный и адаптированный под клубные нужды волк – на эмблеме остался, а под его изображением были размещены две звезды. Как напоминание о двух победах Astana Arlans в WSB прошлых лет. Оставленное рядом со звез­дами пространство, как замышлялось, позволило бы команде в любую минуту добавить в логотип и третью отметку, и четвертую...

В прошлом году нашим мастерам кожаной перчатки сделать этого не удалось, и теперь, накануне старта седьмого сезона престижной серии, верные болельщики команды верят, что третья звезда непременно взойдет над земляками. Верят в успех, потому что верят в него всегда, а еще потому, что при­ш­ло время вновь побеждать. Дело в том, что казахстанская коман­да в первом сезоне WSB (2010–2011 годы) заняла 2-е место, а затем последовали зеркальные результаты – 3, 1, 3, 1, 3-е места. Так на какое нам рассчитывать в новом сезоне, если не на первое?

К слову говоря, Astana Arlans – одна из немногих команд, выступавшая во всех предыдущих розыгрышах Всемирной серии бокса. Помимо нее такой же послужной список у клубов из России и Мексики, а вот шесть призовых мест в шести турнирах – это мировой рекорд наших спортсменов. Ни побить его, ни даже повторить в ближайшее время никому не удастся.

Тем более что WSB вновь понес­ла существенные потери: как говорится, по различным причинам (а вероятнее всего, все-таки по одной – финансовой) покинули ряды крепкие ранее клубы из Азербайд­жана, Украины, США, Алжира и Польши. Новичков и «возвращенцев» не так уж и много, и потому уменьшение состава участников вынудило организаторов серии остановиться на цифре 12. Столько команд поведут борьбу за призы седьмого сезона WSB. Причем разбиты они на три территориальные группы по четыре коллектива в каждой, чтобы поездки участников на матчи были не столь затратными. Представим соискателей наград-2017.

Группа «А» (Америка): Ar­gentina Condors, Cuba Domadores, Mexico Guerreros и Venezuela Caciques.

Группа «В» (Европа – Африка): British Lionhearts, Italia Thunders, Morocco Atlas и France Boxing Team.

Группа «C» (Азия): Astana Arlans, China Dragons, Russian Boxing Team и Uzbek Tigers.

Итак, вместе с двукратным чемпионом WSB – клубом Astana Arlans, входящим в состав Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», в одной группе будут боксировать вернувшиеся в проект China Dragons (Китай), успешно дебютировавшие в прошлом сезоне Uzbek Tigers (Узбекистан) и Russian Boxing Team (Россия), с которыми наши арланы неоднократно встречались в рамках проекта. Официальный сайт нашей команды astanaarlans.kz сообщает и некоторые другие подробности предстоящего сезона. Старшим тренером в новом сезоне останется Нурлан Акурпеков, который с арланами работает на протяжении уже нескольких лет. Как и в прошлом году, главный тренер национальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов будет тренером-консультантом этого клуба. Помогать им призваны известные наставники, воспитавшие не одно поколение успешных боксеров. В тренерский состав клуба на седьмой сезон WSB также входят Нуркен Андасов, Ермек Ертаев и Болат Джумадилов.

По уже сложившейся традиции состав боксеров клуба был определен после чемпионата Казах­стана, на котором многие молодые спортсмены громко заявили о себе. Первые сборы начнутся в начале января в Академии бокса АИБА (Алматинская область) совместно с национальной сборной страны. В январе будет проведен медосмотр, состоятся заключение контрактов и презентация команды Astana Arlans на очередной сезон WSB.

В основной состав нашей коман­ды войдут 20 боксеров в 10 весовых категориях и еще 17 боксеров будут заявлены в резервном составе. По предварительным данным, кандидатами заявлены следующие боксеры :

49 кг: Темиртас Жусупов, Ермек Мадиев;

52 кг: Олжас Саттибаев, Анвар Музапаров;

56 кг: Ильяс Сулейменов, Жанболат Кыдырбаев;

60 кг: Закир Сафиуллин, Мирасали Сарсенов;

64 кг: Дилмурат Мижитов, Максат Жексенби;

69 кг: Асланбек Шымбергенов, Канагат Маралов;

75 кг: Ерик Альжанов, Сапарбай Айдаров;

81 кг: Нурдаулет Жарманов, Арман Рысбек;

91 кг: Антон Пинчук, Мухамеджан Еркин;

свыше 91 кг: Олжас Букаев, Дмитрий Зиско.

А теперь переместимся на страницы официального сайта Всемирной серии бокса – worldseriesboxing.com, где уже опубликовано расписание боев регулярного чемпионата. 3 февраля 2017 года бойцы Аstаnа Аrlаns встретятся на выезде с российской командой, а потом проведут три командных поединка на своих площадках: 17 февраля – с боксерами Узбекистана, 3 марта – с соперниками из Китая и 17 марта – с россиянами. В двух заключительных матчах земляки будут драться в гостях: 31 марта – в Узбекистане и 21 апреля – в Китае.

Сайт WSB пока не указывает, в каких конкретно городах состоятся эти встречи, ждет уточнений от хозяев, но портал нашей команды сообщает, что, как и в прошлые сезоны, домашние матчи у нас будут проведены в различных регионах страны. В частности, боксеры выступят в Талдыкоргане, Атырау и Таразе. Места проведения матчей плей-офф, если в эту стадию выйдет наша команда, будут определены позже.