Пора «морозить» шайбы

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Обошедшийся спонсорам в 15 млн. тенге объект полностью соответствует всем спортивным нормам и стандартам.
– Уверен, новый корт станет хорошей базой для наших спортсменов, а также излюб­ленным местом для активного отдыха горожан, – сказал на церемонии открытия аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов.
Так, несомненно, и будет, ведь в северном регионе хоккей весьма популярен, а теперь его поклонники получили прекрасную возможность для тренировок. Качество льда по достоинству оценили ветеран спорта, чемпион Казахской ССР 1973 года по хоккею с шайбой Борис Скатов и юные хоккеисты, тепло поблагодарившие главу региона за заботу и приверженность идеалам здорового образа жизни. Мальчишки первыми обкатали лед, они же проведут на нем и первые баталии: скоро здесь будет дан старт соревнованиям «Золотая шайба».
По такому случаю Е. Султанов вручил комплекты формы капитанам хоккейных дружин ряда городских школ. В Петропавловске, напомнил он, продолжается строительство Дворца спорта, в следующем году будет сформирована профессиональная хоккейная команда, которой предстоит защищать честь области в Высшей лиге Казахстана.
В настоящее время на территории региона действует 264 хоккейных корта, ведутся работы по строительству еще 36. Таким образом, в зимнем сезоне 2014–2015 годов в Северо-Казахстанской области будут функционировать 300 спортивных сооружений этого типа.

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