Пора на работу

Как рассказали в областном управлении координации занятости и социальных программ, большая часть безработного населения трудоустраивается посредством государственных прог­рамм.

– С прошлого года до настоящего времени 30 598 человек были охвачены различными мерами занятости и трудоустроены на временные и постоянные рабочие места. В текущем году в цент­ры занятости по вопросам трудоустройства обратилось более 28 тысяч человек. Из них на постоянную работу трудоустроено более 8 тысяч граждан. Кроме того, на основе различных прог­рамм была обеспечена временная и социальная работа, – отметила руководитель отдела управления Гульболат Амангалиева.

В акимате привели и другую статистику трудоустройства. 429 безработных были направлены на обучение по различным специальностям. Еще 855 человек обучались онлайн по веб-проекту Skills. А по проекту «Бастау-бизнес» обучены основам предпринимательства 2 346 человек.

– Уделяется внимание и молодежи. Около 800 молодых людей были приняты на работу по завершении молодежной практики. Сто студентов, окончивших обу­чение, трудоустроены по прог­рамме «Первое рабочее место». Также в рамках реализуемых с этого года проектов «Контракт поколений» и «Серебряный возраст» трудоустроен 41 человек, – уточнила Гульболат Амангалиева.