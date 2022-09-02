Политика
Пора навести порядок
Павел Афанасьев, член общественного совета Северо-Казахстанской области

Сначала я подумал, что Послание Президента будет носить чисто экономический, технический характер. Но когда Глава государства огласил вторую часть – по политической модернизации, я понял, что документ носит всеобъемлющий характер.

Президент, как можно убедиться, досконально знает положение дел на местах, в том числе в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. Важный тезис был о тарифном образовании, о том, что государство отходит от регулирования цен и в сфере продаж, и в сфере естественных монополий. Государство перейдет к формуле «тариф – в обмен на инвестиции». Имеется в виду, что государственные органы, согласовывая и утверждая тарифы на коммунальные услуги, будут требовать от собственников участия в инвестиционной программе, обновлении и модернизации оборудования, увеличении ремонтного фонда. Государство будет обращать внимание на те вложения, которые частник сделает.

Президент сказал также о том, что износ сетей очень большой, положение в нашем городе подтверждает эти данные. После обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 определили износ тепловых сетей – около 80%. Президент сказал, что изношены две трети электрических сетей и 57% – тепловых. По республике этот показатель, видимо, чуть ниже, чем у нас.

Тариф будет пересмотрен, безу­словно, в сторону увеличения, при этом, как сказал Глава государства, мы не будем сдерживать тариф для одних групп населения за счет повышения для других. Имеется в виду ситуация, когда юридические лица, коммерчес­кие и некоммерческие, а также индивидуальные предприниматели платят за тепло, электроэнергию и воду значительно больше, чем рядовые граждане. Для них тариф все последние годы искусственно сдерживался, причем делалось это за счет распределения ценовой нагрузки, хотя не все из перечисленных структур являются коммерческими, например, общественные организации, КСК и мелкие предприниматели, которые ничем не отличаются от рядовых потребителей, поскольку энергию они не используют в коммерческих целях.

Тариф должен стать более справедливым, более уравновешенным. Я думаю, что появится новая формула расчета тарифов, наверное, в нее будет заложен иной процент рентабельнос­ти. Это вполне здравый подход.

В Послании Президент говорит также о том, что нужно продолжать заниматься децентрализацией властных полномочий, усиливать органы местного управления и самоуправления. Я предполагаю, что сферу энергетики усилят за счет того, что управление будет передано на места.

Вот сейчас в нашем регионе сложилась такая ситуация, когда у семи нянек дитя (энергетика) оказалось без глаза. Электроэнергия относится к ведомству Министерства энергетики, а в чьем ведении находится тепловая энергия, вообще непонятно. У нас очень много дублирующих структур. Это и комитеты по защите прав потребителей, департаменты по регулированию естественных монополий, Агентство по защите конкуренции, Комитет атомного энергетического надзора, Комитет промышленной безопасности, Министерство экономики, Министерство национальной экономики, Министерство экологии. С кем из них должны работать наши ТЭЦ?

При этом говорят, что акиматы должны сохранить контрольные функции, но представители акимата элементарно за ворота этих предприятий попасть не могут. У них и нет соответствующих служб, нет компетенций, нет специалистов. Я думаю, что пора навести порядок.

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