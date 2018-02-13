​Пора открыть свой

Когда 4 года назад в Костанае открыли реабилитационное отделение при городской детской больнице, мамы детей-инвалидов были рады, ведь до этого ездить на реабилитацию приходилось либо в столицу, либо в Алматы (зависело от того, куда направят по квоте). Более обеспеченные предпочитали центры России. Были и те, кто ехал на реа­билитацию в страны дальнего зарубежья.

С открытием профильного отделения в Костанае ситуация серьезно изменилась именно для тех, чьи доходы не могли покрыть лечение в заграничных клиниках и проживание в Астане. Ведь квоту на реабилитацию по закону дают на ребенка, проживание и питание родителей государство не оплачивает. Отсюда отказы родителей от квоты, их недоосвоение и претензии к области со стороны Министерства здравоохранения. С использованием квот на уровне области в этом плане все намного лучше. Родители часто сами просят направить их в Костанай.

– Мы зависим от того, кого к нам пришлют районные поликлиники, – говорит заведующая реабилитационного отделения костанайской городской детской больницы Татьяна Костенко. – К сожалению, дети-инвалиды часто растут в не очень богатых семьях. Родители порой на бесплатное лечение к нам из районов доехать не могут. И хотя мамы у нас находятся бесплатно, но с нынешнего года мы их не кормим.

Но этот фактор не решающий. Есть другая, более острая проблема – катастрофическая нехватка мест в реабилитационном отделении. Здесь 30 коек и 450 детей в год: один курс реабилитации длится 3 недели. Отделение неплохо укомплектовано оборудованием. За это спасибо спонсорам и меморандумам между акиматом и крупными предприятиями, в рамках которых выделяют деньги и на укрепление материально-технической базы отделения.

Врачи говорят, что для получения эффекта нужно проходить два, а лучше три курса в год. И такое право у детей-инвалидов есть. А вот с возможностью... В Костанайской области, по официальным данным, 2 300 детей с психоневрологическими заболеваниями. 700 из них имеют диагноз ДЦП. Все они – потенциальные клиенты реабилитационного отделения. То есть мест должно быть в несколько раз больше. А сегодня запись на прохождение реабилитации ведут на 3 месяца вперед.

В регионе нужен полноценный реабилитационный центр со своим спортзалом, бассейном, несколькими отделениями. Специалисты говорят, что практичес­ки нет возможности проводить реабилитацию детей с нарушением функций опорно-двигательной системы. Для аутистов и даунов также нужны свои программы, ведь таких детей становится все больше. В рамках существующего отделения сделать это невозможно. В общественных организациях, которые занимаются помощью этой категории деток и их родителям, говорят, что часто люди едут на реабилитацию в Россию и другие страны, отдают большие деньги за те же трехнедельные курсы. Стоимость варьируется от нескольких сотен тысяч до миллиона тенге и даже больше, не считая расходов на проживание, питание, дорогу.

Сами врачи говорят, что за помощью в зарубежные клиники костанайцы обращаются не потому, что у нас совсем нет специалистов и реабилитационных центров. Чаще едут к конкретному специалисту, на конкретную методику. В Костанае центр в первую очередь нужен тем, кто не может себе позволить реабилитацию в зарубежных центрах и даже Астане, где, к слову, в пос­леднее время все больше становится платных услуг.

Однако не все так просто: открытие реабилитационного цент­ра потребует большего объема финансирования. И хотя депутаты областного маслихата потенциально допускают возможность перераспределения квот в сторону увеличения их числа для местного реабилитационного центра, новое учреждение потребует затрат на тот же ремонт, закупку мебели, дополнительного оборудования, обучение или привлечение необходимых специалистов. Потому и аким области Архимед Мухамбетов сказал, что наилучшим вариантом было бы найти частного инвестора, который вложится в открытие центра на принципах государственно-частного парт­нерства. Область готова для такого проекта выделить землю, подвести за счет бюджета необходимые коммуникации.

Однако в регионе рассматривают и другой вариант решения воп­роса. К примеру, реабилитационный центр предлагают разместить на базе дома ребенка «Дельфин». Здание, где он расположен, полупус­тое: постояльцев в этом детском доме для новорож­денных, к счастью, все меньше. И сегодня центр или одно из его отделений могли бы занять свободные помещения, за отопление и освещение которых бюджет все равно платит. По словам депутата областного маслихата и главного врача костанайского перинатального центра Татьяны Булгацевич, такую возможность в регионе изучают. Скоро депутаты посетят дом ребенка «Дельфин» и оценят возможность размещения на его базе центра реабилитации. Свое мнение депутаты выскажут в марте на заседании комиссии областного маслихата.