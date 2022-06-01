Пора прекратить это раз и навсегда – Токаев о научных степенях ради престижа

Глава государства принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на необходимости изменения статуса Академии. Он указал на то, что последние 20 лет эта структура отошла от руководства наукой, тогда как ее деятельность должна осуществляться в соответствии с международной практикой.

"Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Нам крайне важно повысить ее роль. В связи с этим Академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо четко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований", – подчеркнул Президент.

Глава государства полагает, что в ведение Академии должно перейти и присуждение специальных грантов, стипендий и премий. Особого уважения, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуживает преданность науке.

"Не секрет, что сегодня многие люди хотят получить научную степень только ради звания и престижа. Это стало негативной тенденцией. Но, получив научную степень, эти люди не связывают свою деятельность с наукой. Из-за этого большие государственные деньги расходуются впустую. Пора прекратить это раз и навсегда. Нам нужно поддерживать только тех, кто действительно предан науке", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что деятельность Академии необходимо кардинально обновить и привести в соответствие с требованиями времени. По его словам, в состав НАН должны на открытой и справедливой основе избираться только достойные личности.

"Избрание академиков должно быть максимально открытым и честным. Общественность должна знать о процедурах избрания членов и кандидатов в члены Академии. Будет решен вопрос о предоставлении на пожизненной основе ежемесячных стипендий академикам, непосредственно занимающимся научной деятельностью. Я дал соответствующее поручение Правительству. Все эти меры позволят придать дополнительный импульс работе Академии и повышению ее статуса", – отметил Глава государства.