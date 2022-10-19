"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине

Глава фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе депутат Айкын Конуров в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы на пленарном заседании призвал госорганы рассмотреть вопрос возвращения к государственной бесплатной медицине, поскольку система ОСМС показала свою неэффективность, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Несмотря на введение ОСМС в 2017 году, государство продолжает финансировать основные расходы на медицину. В бюджете на 2023 год на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предусмотрено 1,5 триллиона тенге. На уплату взносов государства в ФСМС - еще 400 миллиардов тенге. И даже при таких огромных расходах, вне системы ОСМС остаются более трёх миллионов казахстанцев», - констатировал он.

Депутат считает, что система ОСМС показала свою неэффективность.

«Стоит признать, что система ОСМС провалилась. Следует сделать работу над ошибками и вернуться полностью к государственной бесплатной медицине», - заключил Конуров.