Проблемная зона Пора строить новые 14 июля 2022 г. 1:35 Валентина Мелехова В Костанайской области скоро построят 17 скотомогильников. Такая необходимость назрела давно. Дело в том, что во всем регионе насчитывается только 26 инсинераторов, из которых шесть – стационарные, вместимостью до 500 кг и двадцать – передвижные. Они способны утилизировать до тонны. В остальных селах скотомогильники вообще отсутствуют либо используются обычные ямы. К тому же имеющиеся трупосжигательные печи были закуплены почти 10 лет назад и за этот срок изрядно поизносились. Вот и подумали в управлении ветеринарии: пора строить новые скотомогильники. Идею поддержали на заседании акимата области. Восполнить потребность в ямах Беккари и заменить изношенные специалисты намереваются в ближайшие три года. В общей сложности в регионе появятся 17 новых инсинераторов. Первые три типовые скотомогильника будут построены в Костанайской области в текущем году. Их возведут в Карасуском, Карабалыкском и Житикаринском районах. На эти цели потратят более 58 млн тенге. – В эту сумму входит стоимость проектно-сметной документации и государственной экспертизы для ПСД, а также строительно-монтажной работы. Остальные 14 скотомогильников планируется строить в течение 2023–2024 годов, – заключил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.