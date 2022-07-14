В Костанайской области скоро построят 17 скотомогильников.

Такая необходимость назрела давно. Дело в том, что во всем регио­не насчитывается только 26 инсинераторов, из которых шесть – стационарные, вместимос­тью до 500 кг и двадцать – передвижные. Они способны утилизировать до тонны. В остальных селах скотомогильники вообще отсутствуют либо используются обычные ямы.

К тому же имеющиеся трупосжигательные печи были закуп­лены почти 10 лет назад и за этот срок изрядно поизносились. Вот и подумали в управлении ветеринарии: пора строить новые скотомогильники.

Идею поддержали на заседании акимата области. Восполнить потребность в ямах Беккари и заменить изношенные специалис­ты намереваются в ближайшие три года. В общей сложности в регионе появятся 17 новых инсинераторов.

Первые три типовые скотомогильника будут построены в Костанайской области в текущем году. Их возведут в Карасуском, Карабалыкском и Житикаринском районах. На эти цели потратят более 58 млн тенге.

– В эту сумму входит стоимость проектно-сметной документации и государственной экспертизы для ПСД, а также строительно-монтажной работы. Остальные 14 скотомогильников планируется строить в течение 2023–2024 годов, – заключил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.