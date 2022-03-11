Пора увидеться!

Уже в конце этой недели в разных регионах страны будут звучать слова приветствия, люди будут поздравлять друг друга с окончанием зимы. В западных областях Казахстана этот обряд называют амал, на юге и в центральной части – көрісу.

Большой переезд

Корни обряда көрісу уходят вглубь веков. В прошлые столетия, когда наши предки жили, свободно передвигаясь по всей степи, основным занятием было животноводство, вся жизнь выстраивалась с учетом погоды и условий для многотысячных отар и табунов.

Как правило, место для зимовки выбиралось с учетом расстояния до аула родственников. Обычно люди нечужие старались селиться недалеко друг от друга, чтобы протяженность дороги была примерно равна одному перегону. А родные стремились кочевать вместе. И это не просто для того, чтобы было «нескучно» и «вместе веселей», а в целях безо­пасности.

Чтобы было понятней, в качест­ве примера приведем отрывок из романа «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, который не случайно называют энциклопедией казахской жизни:

«В этом году аулы тронулись особенно дружно, снявшись одновременно, и двигались по степи вместе. К тому же и волки не давали покоя кочующим, заставляя их держаться ближе друг к другу.

Места были глухие, хищники бродили здесь целыми стаями. До прихода кочевок они рыскали по склонам гор, питаясь мышами и сурками; теперь они пользовались случаем и в ночное время нагло нападали на стада. Большинство аулов на всю ночь ставили у отар конную охрану. Вокруг стоянок жгли костры и до самой зари не переставали шуметь. Как отличаются эти дни со всеми их неожиданностями и опасностями от обыденной спокойной жизни! Днем – все на конях, в движении, у мужчин всегда наготове пики, соилы и секиры; смотришь – и кажется, будто двинулось в поход вооруженное войско!»

Зимой связь между собой аулы, конечно, поддерживали. Выезжали зимой, как правило, соблюдая все правила зимнего путешествия. Не забывали о теплой одеж­де, обязательно сверялись с народным календарем животного мира. В дни, когда у представителей фауны начинались игрища, окот или другие значимые события, в дорогу не выезжали. Старались не брать в дальнюю зимнюю дорогу женщин, детей и стариков. В качестве посыльных выступали сильные, физически крепкие джигиты, у которых был выносливый скакун.

О корме для своих отар заботи­лись заблаговременно. В ясные дни зимы скот переходил на подножный корм, а в морозы, бураны, метели требовался корм, который готовили заранее.

«…Зимние запасы кормов – это первая забота здешних жителей, но у них есть и еще один выход на случай приближения джута. Уже с начала холодов зимовщики начинают внимательно следить за погодой, за состоянием снегов, заранее готовясь к борьбе со стужей. И если, как вот теперь, декабрь стоит лютый, на ­Бауыре оставляют только самый истощенный, слабый скот. Всех коров и овец, пригодных на выгон, отправляют на укрытые от ветра далекие пастбища Чингиза, Жидебая и Акшокы. Бесконечной вереницей тянутся тогда в сторону горных ущелий стада, оберегаемые своими хозяевами и пастухами», – читаем в романе «Путь Абая».

«…Начало зимы не сулит ничего доброго. Лето было сухое, кормов у нас у всех запасено мало. Не дай бог затянется зима, весь скот окажется на краю гибели. Пока он еще в теле, надо гнать овец и коров к Акшокы, Жидебаю, Чингизу.

…Все окрестные аулы, каждый со своими стадами, решили сниматься и трогаться в путь вместе в один и тот же день. Снег лежал глубокий, и, чтобы проторить дорогу для скота, надо было пробиваться через сугробы. Сопровождали скот мужчины и тепло укутанные женщины помоложе и посильней. Впереди каждого аула шли сани с сеном и съестными припасами для людей, а за ними длинной пестрой лентой тянулись вереницы отар и гуртов...»

Обнимаю

Так мы привычно пишем или говорим друг другу, желая показать, что человек для нас не чужой. «Обнимашки» рекомендуют и психологи как верное средство от хандры, для сближения и установления контакта. Интересно, что казахи после долгой, затяжной и непростой зимы встречались и обнимались! Причем обниматься можно только родным, близким людям. А вот чужим, например, женщине и мужчине, обниматься негоже.

Отметим, что система приветствий у казахов – это целая и отдельная наука, и чтобы рассказать о ней, потребуется отдельная газетная статья. Остановимся лишь на некоторых моментах приветственного церемониала.

Согласно древнему обычаю, мужчина и женщина не здороваются за руку, не обнимаются. Джигит приветствует, прикладывая руку к груди в знак уважения, а девушка, женщина, если она по статусу ниже мужчины – приходится ему снохой, ее муж младше гостя хотя бы на год – делает поясной поклон – салем. Если же статус ее выше и мужчина младше ее мужа, то она уже не приветствует поклоном, а может просто поздороваться и даже пошутить.

Как правило, более свободные отношения позволялись между жеңге (жена старшего брата) и деверем. Пользуясь правом старшей по статусу, жеңге мог­ла спокойно попросить деверя о помощи, они могли пошутить. Жеңге также помогала деверю в любовных делах, могла узнать о девушке, которая ему понравилась, поспособствовать встрече молодых.

Дружеские, доверительные отношения устанавливали женге и с золовкой, младшей сестрой своего мужа. Более того, если девушка сбегала с любимым, чтобы не выходить замуж за нареченного ей родителями, в первую очередь допрашивали именно женге. Ведь все секреты заневестившаяся девушка поверяла любимой снохе.

Вот и первую встречу Абая и Тогжан помогла устроить именно жеңге девушки, жена ее старшего брата Асылбека.

«Абай мечтал только об одном – как бы увидеться с Тогжан наедине и хоть несколькими словами перекинуться с нею. Его поручение было выполнено: через трое суток, показавшихся Абаю бесконечными, Ербол вернулся в Жидебай и увел своего друга в Чингиз, прямо в Верблюжьи горбы.

Оказалось, Ербол начал с того, что посвятил во все Карашаш – невестку Тогжан, жену Асылбека. Он пересказал ей все песни, которые Абай посылал своей любимой как салем. Невестка была очень дружна с Тогжан. Сперва она наотрез отказалась быть посредницей в свидании, но песни Абая подействовали и на нее, да и Ербол был необычно красноречив, настойчив и умел добиться своего. Вдвоем они пересказали Тогжан все песни Абая, и она согласилась встретиться с ним».

В период с 13 до 21 марта, то есть до начала праздника ­Наурыз проходят традиционные встречи. В западных областях Казахстана этот обряд называют амал, на юге и в центральной части – көрісу.

Несмотря на разные названия, суть одна – свидеться с родными, проводить зиму. «Көрісу» в переводе означает «увидеться, встретиться». Причем слово несет в себе важную смысловую окраску – так называют встречи, которые происходят после значимых событий, потрясений, чаще всего пережитых раздельно по разным причинам.

Кроме того, именно так – көрі­су – называется обычай встречать мужчин, ушедших хоронить усопшего. По традициям казахского народа, в которых многое перекликается с исламом, женщины на кладбище не ходят, в процессе похорон не участвуют. Они остаются дома и ждут мужчин. Когда они возвращаются с кладбища, предав земле ушедшего, женщины встречают их плачем, поется песня-плач жоқтау…

Люди поздравляли друг друга с окончанием зимы. И хотя обрядовая традиция сохранилась и дошла до наших дней, сегодня она больше как пример этностиля. А вот в древности было многофункциональным свойством коммуникации: выражало дружественность, свидетельствовало о степени родства и близости, служило своеобразным способом передачи и распространения информации.

Так, прибыв в аул близкого человека, проведя обряд көрісу, человек рассказывал о том, как прошла зима, как провели непрос­тое время года в его ауле. Был ли падеж скота, кто из старейшин и вообще аулчан пережил зиму, а кто не дожил до весны.

Среди этой незатейливой на первый взгляд бытовой информации каждый находил для себя нужное. К примеру, девушка, что была помолвлена еще с пеленок с определенным джигитом, но полюбившая другого, могла узнать, что зимой погиб его старший брат, а значит, теперь ее жених должен жениться на вдове брата. И это дает шанс расторгнуть помолвку, то есть появляется надежда на счастье.

Женщина средних лет узнала, что у ее сестры умерла свекровь, и теперь есть повод навестить родного человека. Можно привести десятки таких примеров.

Сестра моего деда жила в соседней стране и приезжала очень редко. Конечно, уже были телефоны, мы держали связь через письма друг другу. Но когда она наконец-то приехала через много лет, они с моей бабушкой проговорили всю ночь. Апашка рассказывала ей про всех родичей, а сестра деда со звучным именем Камар то плакала, то смеялась, слушая летопись своего родного семейства. И эта встреча тоже была көрісу, потому что это встреча родных через много лет, это объятия, дороже которых нет, и это прощание. Камар-апа понимала, что вряд ли сможет приехать еще раз – возраст, расстояние, дети, внуки, быт...

Аласапыран

Так называют казахи период, наступающий ранней весной, когда снег уже тает, но не сошел весь, везде распутица, дороги размыло, и они стали сложнопроходимыми от грязи и вязкой глины. Когда по календарю уже весна, а по факту зима еще не сдает своих позиций. «Аласапыран» можно перевести как «сумятица».

Аласапыран болып кетті – началась неразбериха, все смешалось. Помните, как у классика: «Все смешалось в доме Облонских». Или у известного поэта: «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Вот примерно такие ситуации можно называть одним словом – аласапыран.

Традиционно, описывая зиму, казахи употребляют метафору «қылыш» – «меч», «қыс келеді қылышын сүйретіп» – «зима идет, волочит свой меч». Не желая уходить и показывая свой нрав еще раз, зима ударяет оземь свой меч, тогда идет запоздалый снег, приходят заморозки, на пару дней возвращается зимняя стужа.

Но преодолеть закон природы зиме все равно не удается, и она все равно уходит. Потихоньку тает снег, обнажаются корни деревьев, еле заметно набухают почки, день становится длиннее, а ночи короче. Солнце уже не просто светит, но и греет.

«Өлмеген құлға келді жаз» – «Для раба, что не умер зимой, наступило лето», – такой поговоркой встречали тепло наши бабушки и дедушки, радуясь весне.

Есть у казахов и такое известное выражение: «көк шөпке іліну», что означает «дожить до зеленой травы» или «до новой поросли зелени». Вот так иносказательно транслируется одна из главных особенностей менталитета, обусловленная генной памятью.

Дожить до весны, увидеть зеленую траву, значит, дождаться новой жизни, укрепиться надеждой и верой в лучшее. Например, если тяжелобольной дожил до теплых дней, он выздоровеет, верили в народе. Мы связаны с матерью-землей энергетически, считали казахи. Пробуждаясь от зимней спячки, земля даст силу и людям. «Жер-ана, ауыртпашылығымды ала көр!» – «Мать-земля, забери мою тяжесть», – так говорят, припав к оттаявшей земле щекой, верящие в ее силу и мощь.

К слову, различные коучи и прочие тренеры личностного роста нередко рекомендуют подобные упражнения, чтобы «заземлиться», «напитаться силой» и так далее.

Конечно, можно по-разному относиться к подобным практикам и поверьям. Но если это помогает людям без вреда для других и их самих экологично решать какие-то свои внутренние проблемы, то почему бы и нет? Во всяком случае, такой подход гораздо лучше, чем равнодушие или безответственность, когда природу рассматривают исключительно в потребительских целях.