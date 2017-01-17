Пора ужесточить наказание

Масштабы самовольной добычи песка, песчано-гравийной смеси, суглинок в регионе огромны, потому что эти строительные материалы пользуются устойчивым спросом. Они нужны и в жилищном строительстве, и при прокладке дорог.

Песчано-гравийную смесь черные копатели добывают непосредственно в руслах рек, экскаваторами вычерпывая из воды и загружая в КамАЗы, которые тут же дос­тавляют товар покупателям. Тем самым правонарушители наносят значительный вред не только материальным интересам государства, но и экологической безопаснос­ти. Реки меняют русла, гибнут флора и фауна, мелеют водоемы.

Ситуация практически не изменилась даже после того, как два года назад в нашей стране была впервые введена уголовная ответственность за самовольное пользование природными ресурсами. Впрочем, за это время ни одного человека в Южном Казахстане не осудили за самовольную добычу полезных ископаемых. А ведь только в прошлом году выявлено 125 таких фактов, в позапрошлом – 140. К административной ответственности привлечено соответственно 11 и 24 человека.

– Статья 334 УК РК пока так и не заработала, хотя введение уголовного наказания за самовольную добычу полезных ископаемых – это, безусловно, шаг вперед, – считает прокурор специализированной природоохранной прокуратуры ЮКО Данияр Магауин. – Проблема в том, что уголовное дело на незаконного недропользователя заводится в том случае, если ущерб нанесен в размере 1 000 МРП, то есть свыше двух миллионов тенге. Доказать такой объем просто нереально. Это должна быть колонна, состоящая примерно из 90 большегрузных автомобилей. Понятное дело, что зафиксировать такую вереницу машин никому и никогда не удастся.

Сейчас в природоохранном ведомстве изучают и анализируют сложившуюся практику, чтобы внести соответствующие предложения по изменению квалифицирующих признаков преступления. В частности, чтобы статья 334 УК РК заработала, надо исключить сумму ущерба либо уменьшить объе­мы, при которых наступает уголовная ответственность. К примеру, ограничившись пятью КамАЗами.

Существенное уменьшение ущерба сделает борьбу с копателями более эффективной, ведь сейчас получается, что нарушители несут наказание только в рамках Административного кодекса, предусматривающего ответственность за нарушение права государственной собственности на недра. В Украи­не и Германии, например, и вовсе нет необходимос­ти доказывать нанесенный государству ущерб. Уже сам факт самовольной добычи инертных материалов подразумевает уголовное правонарушение.

Пока же нарушители отделываются административными штрафами, суммы которых мизерны по сравнению с извлекаемой прибылью от продажи строительных материалов. В Шымкенте в каждом конце города есть стихийные «пятаки», где в любое время суток стоят машины, груженные гравием, песком, суглинками. Их водители готовы тут же доставить груз в любой конец города и области.

Еще один способ отвадить самовольных природопользователей – применять конфискацию орудия, используемого при незаконной добыче. Пока на юге тоже нет ни одного подобного факта. Для того чтобы конфисковать технику, она должна быть в собственности правонарушителя. За рулем же, как правило, сидят арендаторы, а владельцы дорогостоящих машин не рискуют своим имуществом, зарабатывая при этом немалые деньги.

Если законодатель изменит и эту норму, то число охотников за дармовыми инертными материалами резко пойдет на убыль. Кто рискнет заработать 20 тыс. тенге от продажи машины песка, рискуя потерять при этом автомобиль?