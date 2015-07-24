Пора включаться в марафон Свежий выпуск 403 Роза АМАНОВА

Программы утверждены на очередном заседании совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Одна из них – «Даму Бизнес» направлена на финансирование проектов малого и среднего бизнеса для молодых и начинающих предпринимателей с возможностью использования инструментов фонда «Даму» – гарантирование по кредитам и субсидирование займов. Программа не пре-дусматривает отраслевых ограничений для субъектов малого и среднего бизнеса. Максимальный лимит займа – 20 млн тенге для молодых и начинающих предпринимателей и 1 млрд 850 млн тенге – для всех остальных субъектов предпринимательства.

Заем предоставляется на приобретение, создание и модернизацию основных средств, рефинансирование действующих инвестиционных займов, а также на пополнение оборотных средств. Номинальная ставка по кредиту составляет 10,5% годовых с возможностью получения льготного периода погашения основного долга не более 18 месяцев. Срок кредита на приобретение, создание и модернизацию основных средств, на рефинансирование действующих инвестиционных займов – не более 100 месяцев (8,5 лет), на пополнение оборотных средств – не более 36 месяцев.

По словам председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Ляззат Ибрагимовой, за счет реализации программы «Даму Бизнес» будет увеличен охват начинающих и действующих субъектов МСБ льготным финансированием.

– По предварительным прогнозам, за 8,5 лет будет профинансировано 1 200 субъектов МСБ. За этот период количество созданных новых рабочих мест достигнет 2,4 тысячи. Сумма налоговых поступлений в бюджет ожидается в размере 21 миллиарда тенге, – подчеркнула глава фонда «Даму».

Программа поддержки молодежных стартап-проектов была также утверждена на очередном заседании совета директоров фонда «Даму». В программе, предусматривающей систему комплексной обучающей и практической поддержки молодежных стартап-проектов, может принять участие молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, имеющая перспективную бизнес-идею. Для молодых людей проводится обучение основам предпринимательства. После окончания тренинг-семинара участники программы презентуют и защищают свои бизнес-идеи. Жюри отбирает 10 стартап-проектов. Для их реализации бизнес-тренеры и консультанты ЦОП оказывают консультационное или практическое сопровождение по вопросам создания и развития бизнеса. В частности, по подготовке бизнес-планов, регистрации в качестве субъекта МСБ, сбору пакета документов и подаче заявки на получение гарантии фонда «Даму» по кредиту банков второго уровня.

Финансирование программы планируется за счет собственных средств фонда. Предусматривается также возможность привлечения средств из других источников, которые будут направлены на присуждение грантов стартап-проектов победителям конкурса «Марафон бизнес-идей», проводимого в рамках программы.



