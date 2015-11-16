​Пора вставать на лыжи и коньки

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В шести из них заработают пункты проката коньков, а на двух лыжных базах – лыж. К обустройству этих зимних спортивных объектов уже приступили так же, как и к сооружению любимых детьми горок, благо, что в регионе установились зимние морозы и привалило снега. К слову, лыжники уже опробовали трассы.

Новый комплекс откроют и в окраинном Восточном микрорайоне Павлодара, возле школы № 41, где прежде не было условий для массового зимнего отдыха. Здесь разместятся крытый каток и большая ледяная горка с ограждением из автомобильных баллонов для безопасности. Планируется организовать прокат надувных «ватрушек».

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