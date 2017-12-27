​Поработали на пятерку

Погашение еврооблигаций уже позитивно отразилось на деятельности компании. Это позволило диверсифицировать и оптимизировать кредитный портфель, значительно снизить валютные и кредитные риски, а также улучшить показатели финансовой устойчивости.

21 декабря аналитики SP Global Ratings пересмотрели прогноз по рейтингам АО «Самрук-Энерго» на «Позитивный», подтвердив долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги АО «Самрук-Энерго» на уровне «B+/B», а также долгосрочный рейтинг группы по национальной шкале на уровне kzBBB.

В 2016 году предприятия группы «Самрук-Энерго» обеспечили производство каждого четвертого кВт⋅ч электроэнергии, 36% добычи энергетического угля и около 40% выработки «зеленой» энергии в Республике Казахстан.