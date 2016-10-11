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​Порадовали болельщиков
Абзал КАМБАР

Казахстанские атлеты порадовали своих поклонников, завоевав 10 медалей различного достоинства. «Золотом» отметились Ержан Шынкеев (свыше 100 кг), Гульжан Исанова (свыше 78 кг) и Айгуним Туйтекова (до 52 кг). Серебряные медали у Альбины Амангельдиевой (до 78 кг) и Азамата Муканова (до 66 кг). Бронзовых наград удостои­лись Зарина Раифова (до 78 кг), Виктор Демьяненко (до 100 кг), Бауржан Жаюнтаев (до 60 кг), Севара Нашанбаева (до 57 кг) и Аэлита Щербакова (до 70 кг).

Хоккейные баталии

Карагандинская «Сарыарка» одержала седьмую победу в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Подопечные Вадима Епанчинцева на домашнем льду со счетом 4:2 победили ТХК из Твери. При этом по ходу «беркуты» уступали, но сумели переломить ход игры. Заброшенными шайбами у хозяев отметились Дмитрий Желнеровский, Сергей Банашков, Павел Копытин и Сергей Твердохлебов.

Одержали победу в ВХЛ и хоккеисты «Торпедо». Клуб из Усть-Каменогорска дома со счетом 4:2 обыграл «Химик» из Воскресенска. У восточноказахстанцев результативными атаками отметились Максим Веревкин, Денис Игнашин, Никита Михайлис и Максим Юшков. После этой игры «Торпедо» с 19 очками расположилось на восьмом месте.

В это же время в Континентальной хоккейной лиге столичный «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил «Ладе» из Тольятти со счетом 2:4.

Пора реабилитироваться

Сборная Казахстана по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 потерпела на выезде разгромное поражение (0:5) от национальной команды Черногории.

Европейцы открыли счет в середине первого тайма, а во втором забили еще четыре безответных гола. Следует отметить, что в официальных матчах последний раз подобный исход был зарегистрирован в 2005 году, тогда казахстанцы уступили на своем поле Турции (0:6) в квалификации чемпионата мира-2006. Следующий матч наша команда проведет уже сегодня в Астане против Румынии. Если наши футболисты сыграют хорошо, то смогут хоть как-то реабилитироваться в глазах своих фанатов.

Не обошлось без поражения и на клубном уровне. Алматинский «Кайрат» на своем поле в товарищеской встрече уступил аутсайдеру чемпионата России ФК «Оренбург» – 2:3.

Ну а вот кто порадовал своих болельщиков в эти дни, так это кызылординский «Кайсар», который досрочно стал победителем Первой лиги и вернулся в Премьер-лигу. В матче 25-го тура, состоявшемся в Актау, южане обыграли со счетом 2:0 местный «Каспий».

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