​Порадовали фигуристы

Это традиционные соревнования, в которых в личном первенстве состязаются отдельно спортсмены-разрядники и кандидаты в мастера спорта. На церемонии награждения главный судья соревнований заслуженный тренер РК Айгуль Куанышева отметила высокий уровень подготовки фигуристов, порадовавших своих тренеров и поклонников этого вида спорта красивыми танцами на льду.

Лучшими среди спортсменов, имеющих 2-й юношеский разряд, стали Олег Мельников из Шымкента и Кристина Капарулина из Астаны. В 1-м юношеском разряде победу отпраздновали Улагат Сапарбек из Шымкента и Мария Гречанная из Алматы, во 2-м спортивном разряде – Диас Ануарбек из Алматы и Ясмин Текик из Астаны.

Верхнюю ступеньку на пьедестале почета в 1-м спортивном разряде заняли Жасулан Макиженов из Сатпаева и Злата Рязанова из Астаны. Среди кандидатов в мастера спорта равных не было Молдияру Есееву из Алматы и Маргарите Галимовой из Караганды.