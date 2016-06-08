​Порадовали результатами селяне

Главной площадкой ЕНТ, как и в прежние годы, был Кокшетаус­кий государственный университет им. Ш. Уалиханова, площадь перед которым до отказа заполняли родственники детей и «болельщики» ребят.

– Результатами сдачи ЕНТ мы в целом довольны, – с удовлетворением делится директор казахско-турецкого лицея Багдад Есембеков. – 33 наших выпускника показали средний результат 97 баллов, а это хороший показатель. Из трех претендентов на звание «Алтын белгі» двое набрали необходимое количество баллов. А десять наших ребят были освобождены от сдачи ЕНТ как призеры международных и республиканских предметных олимпиад и обеспечили для себя поступление в вузы на грант. А вот три выпускника, к сожалению, набрали меньше 70 баллов, что можно объяснить тем, что они просто переволновались.

В хорошем настроении и директор СШ № 6 Айшолпан Самбаева.

– Нам есть чем похвалиться, – бодро заявила она. – Наши выпускники в среднем набрали 81,1 балла при прошлогоднем показателе в 78,2 балла, а мы прогнозировали результат – 80 баллов. При этом следует учесть, что у нас обычная обще­образовательная школа, но при этом добилась точно такого же показателя, как и соседняя школа-гимназия № 5 «Тандау». Подтвердила звание «Алтын белгі» наша отличница Ульяна Черногорова, которая теперь будет учиться в Москве в Высшей школе экономики им. Г. Плеханова. А наша гордость, победитель нынешней республиканской олимпиады по русскому языку и литературе Алина Полонская получит «Үздік аттестат». Так что ЕНТ, считаю, наша школа провела успешно.

В целом же все те, кто в течение 11 лет учился хорошо, успешно прошли ЕНТ, и для них оно не стало сложным испытанием.

Положительно оценила предварительные итоги сдачи ЕНТ и руководитель областного управления образования Балым Избасарова:

– Свои отличные знания подтвердили 73 претендента на звание «Алтын белгі». Очень порадовали нас учащиеся сельских школ, которые впервые за последние годы смогли опередить по показателям сверстников из городских школ. Мне хотелось бы отметить Есильский, Жаксынский, Астраханский, Коргалжынский и Егиндыкольский районы, показавшие высокую динамику роста результатов. Не могу не сказать и о том, что снижен показатель количества выпускников, которые не смогли преодолеть нижний пороговый уровень.