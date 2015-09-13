Свежий выпуск Порадовали «Снежные барсы» Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

После уникального результата в Дмитрове, когда «Сарыарка» со счетом 10:0 обыграла местную команду «Звезда-ВДВ», болельщики ожидали града шайб от карагандинцев и в Балашихе, где казахстанцы скрестили клюшки с «Динамо». Но результат в этой встрече оказался, скорее, футбольным – 2:1 в нашу пользу. Зато по эмоциональности игра походила на поединки, которые обычно разгораются в плей-офф.

Фарм-клуб московского «Динамо», выступающего в КХЛ, решил оказать упорное сопротивление лидерам ВХЛ, и это у них вполне получилось. После первой пропущенной шайбы на 4-й минуте (отличился Валентин Пьянов) россияне решили воздействовать на казахстанцев силовыми методами, из-за чего два первых периода сопровождались затем многочисленными стычками.

В одной из них габаритный защитник «бело-голубых» Глеб Корягин сошелся в рукопашной с нашим Сергеем Белоконем. Но стоит помнить о шахтерском характере карагандинца: он «поставил на место» соперника.

Россияне сравняли счет на 9-й минуте, но на большее их не хватило. Решающим стало начало третьего периода, когда «беркут» Александр Юксеев реализовал численное большинство и принес победу «Сарыарке» со счетом 2:1.

Первую победу в сезоне отпраздновало и устькаменогорское «Торпедо», которое на выезде одолело «Звезду-ВДВ» из Дмитрова. Главным героем встречи стал вратарь «звездных десантников» Илья Андрюхов, отразивший 39 (!) бросков яростно атаковавших восточноказахстанцев, а не справился лишь с двумя атаками, причем последняя была проведена в овертайме. Победив со счетом 2:1, наши соотечественники набрали два очка, а одно – подарили сопернику.

Порадовали своих поклонников, но уже в Молодежной хоккейной лиге, столичные «Снежные барсы». Они буквально разгромили в гостях – встреча проходила в Нижнекамске – местный «Реактор» со счетом 7:1. В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Панюков, по разу отличились Степан Александров, Алихан Асетов, Павел Широков и Артем Ананичев. У проигравших единственную шайбу забросил Тимур Шарифьянов.



