​Порадовали юниоры

В сказочной Лап­ландии на севере Суо­ми продолжаются международные состязания лыжников – ФИС-старты с участием большой группы казахстанских лыжников. Чуть ранее земляки успешно выступили на лыжне в Муонио, а затем, переехав в район финского горнолыжного курорта Саариселка, продолжили штурм ступенек пьедестала почета.

Среди элитных участников на старте состязаний лучший результат среди наших лыжниц показала Анна Шевченко, занявшая 3-е место в гонке на 5 км классическим стилем. Впереди были только Тереза Стадлобер (Австрия) и сверхопытная Юстина Ковальчик (Польша). Довольно высокие места в этих гонках заняли казахстанцы Николай Чеботько, Ирина Быкова, Елена Коломина, Валерия Тюленева и Марина Матросова.

Но особенно порадовали тренеров наши юниоры (спортсмены до 18 и 20 лет). Гонку на 10 км классическим стилем в обеих возрастных категориях выиграли казахстанцы Никита Гридин и Иван Люфт, а Александр Мухин стал третьим в группе постарше. Среди девушек на пьедестал почета после гонки на 5 км поднялись Гульсина Кадирова (1-е место), Анжелика Тарасова и Анастасия Хмельницкая (серебряные медали).