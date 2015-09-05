Порадовали юниоры Статьи Дмитрий НОРКИН

С победителями и призерами XVII чемпионата мира по каратэ-до шотокан встретился министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который отметил значимость данного достижения. Он также наградил благодарственными письмами наиболее отличившихся атлетов, тренерский штаб, а также региональные федерации.



Наши спортсмены отличились в индивидуальном и командном ката, а также индивидуальном и командном кумитэ. Сборную Казахстана представляли спортсмены разных возрастов и в разных весовых категориях. Награды высшего достоинства завоевали Елена Склярова, Бэлла Самашева, Кайсар Куаныш, Даниил Кан, Данил Зайка, Захар Сайдов, Ерекжан Муталип, Адилет Усенбаев и Рауан Тогузбаев. "Золото" в командном кумитэ – у команды малышей, а также взрослой мужской и женской команд.



– При подготовке к чемпионату, конечно же, переживали, но были настроены на победу. И ребята выступили очень достойно, – отметила представитель команды Елена Склярова. – Особенно хотелось бы выделить результаты юных спортсменов – 9-летних Кайсара Куаныша и Сержана Джанбурчина. Причем последний занимается чуть больше года, но уже добился весомого результата, завоевав "золото" в командном кумитэ.



– Соревнования прошли отлично. Мне понравилось, что там было очень много людей, сильные спортсмены. Я поверил в свои силы и намерен и дальше отстаивать честь страны на международной арене, – поделился впечатлениями Сержан Джанбурчин.