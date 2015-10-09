Порошенко поблагодарил Назарбаева за приверженность к принципам международного права

Украинский Президент Петр Порошенко поблагодарил казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева за приверженность принципам международного права, передает Kazpravda.kz.
"Большое значение и для меня, и для всего украинского народа имеет приверженность Казахстана к фундаментальным принципам международного права, уважения суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных границ. Мы высоко ценим эту принципиальную позицию Казахстана. Благодарю Вас, Правительство и народ Казахстана за эту твердую позицию", – заявил Порошенко в Акорде.
Глава украинского государства отметил, что его визит состоялся во время исторического события – празднования 550-летия Казахского ханства, и выказал уверенность, что переговоры будут плодотворными.
"Данная встреча, как и Ваш визит в Киев, будут способствовать активизации партнерства между нашими странами в торгово-экономической, социальной, гуманитарной и, самое главное, политической сферах", – подчеркнул Петр Порошенко.
Президент Украины сообщил, что вместо запланированных на встречу тет-а-тет 40 минут переговоры продлились намного дольше.
"Убежден, что мы должны реализовать наш потенциал. Мне было очень приятно услышать во время Вашего выступления в ООН упоминание Украины и твердую позицию в отношении нашего государства. Мы высоко ценим положение Казахстана в международных организациях, в частности в ОБСЕ, которая имеет ключевое значение для реализации Минских соглашений", – сказал Порошенко.