Порошенко поблагодарил Назарбаева за вклад в процесс мирного урегулирования кризиса в Украине

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили итоги минской встречи, направленной на решение украинского кризиса.
Президент Украины поблагодарил Нурсултана Назарбаева за личное участие и весомый вклад в продвижение процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, попросив и в дальнейшем прилагать усилия в этом направлении.
Петр Порошенко заверил, что украинская сторона прекратит огонь в назначенное время, обратив внимание на необходимость совершения другой стороной аналогичного действия.
Президент Казахстана отметил важность того, чтобы все стороны конфликта обеспечили неукоснительное выполнение комплекса мер, принятых в минских соглашениях. Этого ждет весь мир.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.