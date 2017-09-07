Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально

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Фото из открытых источников
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нереальным возвращение Крыма силовым путем, но надеется на создание таких международных условий, при которых Крым станет "неподъемной тяжестью" для России, передает ТАСС.

"Можем ли мы отбить Крым силой? Реалистично ли это? Нет", – сказал он в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной раде. "Уйдет ли Россия оттуда сама? Нет", – признал он.

"Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемной тяжестью. И мы все делаем для этого, используя международные суды, ООН, ЮНЕСКО ", – заявил Порошенко.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, по результатам которого за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

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