Политика
Порошенко рассказал о достигнутых в беседе с Путиным договоренностях
Асель Есетова
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на УНН, которое ссылается на заявление Порошенко.

По словам главы государства, целью переговоров между ведомствами будет установление контроля на границе между Украиной и Россией.

Порошенко также сообщил, что была достигнута договоренность о выработке мирного плана урегулирования ситуации на востоке Украины. Чтобы выработать предпосылки реализации этого плана, будут проведены консультации между начальниками генштабов двух стран.

«Могу сказать, что логика мирного плана наконец была поддержана всеми без исключения главами государств», — отметил Порошенко.

Кроме этого, президент Украины сообщил, что было достигнуто соглашение о проведении 6 сентября переговоров с участием трех сторон: Евросоюза, Украины и России. Планируется, что главной темой встречи станут энергетические вопросы, поэтому участие в них примут профильные руководители ведомств Украины и России, а со стороны Евросоюза — еврокомиссар Гюнтер Эттингер.

Порошенко добавил, что Украина согласилась провести консультации на экспертном уровне по вопросу экономических последствий создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Первая двусторонняя встреча Путина и Порошенко продолжалась около двух часов. Ей предшествовали консультации в формате Таможенный союз — Украина — Евросоюз, которые были посвящены вопросам взаимодействия стран ТС с Киевом в условиях подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. После беседы с Путиным Порошенко провел встречу с Эштон.

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